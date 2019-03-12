«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2Интерфакс вчера в 09:22

с чего всё началось

"Ростелеком", владеющий 45% Tele2, договорился с ВТБ и другими акционерами о консолидации 100% оператора, сообщил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. По его словам, работы по обсуждению сделки завершены, стороны переходят к формальным процедурам.

Политика Палата представителей США приняла пакет антироссийских законопроектов Еще один законопроект – Кремлевский акт – требует провести оценку политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО.

Происшествия Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.

Общество Названы самые населенные регионы России Ранее в марте Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью.

Происшествия Самолет врезался в мачту освещения в Шереметьево Грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».

Политика Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым, рассказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Происшествия Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина Хидирнеби Казуев, который является одним из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, заявил, что не планировал совершать теракт, а намеревался убить певца по заказу шоумена Максима Галкина.

Общество Первые беспилотные автомобили появятся на улицах Москвы в мае На улицы Москвы и Казани в конце апреля — в начале мая 2019 года выйдут первые автомобили-беспилотники, Всего на столичные магистрали выйдут около 150 беспилотных автомобилей, пишет «Вечерняя Москва».

Происшествия Суд в Австралии приговорил к 6 годам тюрьмы кардинала Джорджа Пела Судья Мельбурна Питер Крид в ходе оглашения приговора отметил, что кардинал не проявил раскаяния и не испытывал угрызений совести.

Экономика Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчета реальных доходов, сообщил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин и пообещал, что обсуждение будет максимально публичным.

Армия и оружие Источник сообщил о переносе запуска спутников «Гонец-М» Запуск трех низкоорбитальных спутников связи "Гонец-М" с космодрома "Плесецка" перенесен на июнь из-за отсутствия украинской аппаратуры.

Политика США отказались приостановить полеты Boeing 737 MAX Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказалось приостановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8 после двух авиакатастроф.

Общество Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях Контроль должен быть ужесточен как над качеством продуктов, так и над оказанием услуг общественного питания в бюджетных учреждениях.

Политика Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit Парламент Великобритании проголосовал против соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй с Евросоюзом по условиям Brexit.

Происшествия На газопроводе в ХМАО произошло возгорание На газопроводе «дочки» «Газпрома» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошло возгорание.

Происшествия Руководство районного отдела ГИБДД в Кузбассе подозревают в коррупции Следствие намерено изъять и изучить документацию финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя, изучить материальное положение подозреваемых на соответствие их официальным доходам, а также проверить только ли с этим предпринимателем у них были договоренности.

Общество Антитабачная концепция внесена в правительство «Надо сказать, что антитабачная концепция, или концепция осуществления госполитики в области противодействию табака, уже внесена в правительство», — цитирует Салагая «РИА Новости».

Происшествия В Барнауле пациентку изуродовали во время круговой подтяжки лица Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг сотрудниками частной медицинской клиники Барнаула.

Политика NYT: в Калифорнии введут мораторий на смертную казнь Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом планирует ввести мораторий на смертную казнь в штате. Об этом сообщает The New York Times.

Происшествия В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе пролива Кии, около префектуры Вакаяма, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.

Политика Академии наук России и США подпишут соглашение о сотрудничестве Российская академия наук и Национальная академия наук США подпишут соглашение о сотрудничестве в научных, инженерных и медицинских исследованиях.

Политика Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.

Общество Россияне назвали самые востребованные цифровые госуслуги В отчете BCG приводится список наиболее востребованных россиянами цифровых госуслуг.