Экономика
«Ростелеком» договорился о покупке 100% Tele2РБК вчера в 14:22
Компания «Ростелеком» договорилась с консорциумом, куда входят группа ВТБ, компании Invintel B.V. Алексея Мордашова и банк «Россия» Юрия Ковальчука, об увеличении своей доли в мобильном операторе «Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2) с 45 до 100%.
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с чего всё началось
«Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% оператора «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2), стороны обсуждают технические моменты, сообщил президент госкомпании Михаил Осеевский.Ведомостивчера в 08:53
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