Экономика

«Ростелеком» договорился о покупке 100% Tele2Ведомости 08:53

Tele2 останется самостоятельной компанией с существующим менеджментом, заявил он. Выручка объединенной компании, по словам Осеевского, составит около 500 млрд руб. Сумму сделки он не назвал. Сейчас «Ростелеком» владеет 45% Tele2.
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«Ростелеком» договорился о покупке 100% Tele2

«Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% оператора Tele2, стороны обсуждают технические моменты, сообщил журналистам президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Tele2 останется самостоятельной компанией с существующим менеджментом, заявил он.
Ведомости08:53

Подробнее о событии

«Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% Tele2

ТАСС09:13

Мобильный оператор Tele2 на 100% перейдет к Ростелекому

Фонтанка.Ру09:29

«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2

Интерфакс09:22

«Ростелеком» договорился о покупке 100% оператора Tele2

РБК09:29

«Ростелеком» договорился о покупке 100% Tele2

Ведомости08:53

«Ростелеком» договорился о модели консолидации Tele2

Rambler News Service08:50

«Ростелеком» объединится с Tele2

Коммерсантъ09:29
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Происшествия

Все больше стран отказываются от полетов Boeing 737 MAX 8

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Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора

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Обновлено в 11:29
Происшествия

Бывший охранник Ахмата Кадырова найден мертвым в колонии

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Происшествия

Мать московской девочки-маугли прокомментировала свой арест

В Москве мать, которая держала свою пятилетнюю дочь в антисанитарных условиях, назвала свой арест провокацией.
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Происшествия

В Краснодаре горит склад с полиэтиленом

В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленовой и бумажной тарой. Об этом сообщает РИА "Новости". Площадь пожара составляет 600 кв. м.
Обновлено в 10:33
Экономика

Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме

Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Найденная в Москве девочка-маугли заговорила

Спасенная из квартиры в Москве девочка-маугли начала говорить, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 09:43
Политика

Фото с ретирующимся с митинга Порошенко в Киеве назвали фейком

Обновлено в 09:31
Общество

Минздрав решил вывести табак из легальной торговли

Документ предусматривает полное исчезновение табака с рынка после 2050 года.
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Происшествия

В Подмосковье полицейские нашли еще одну пятилетнюю девочку-маугли

Обновлено в 07:29
Политика

Песков оценил заявление спикера парламента Чечни о кровной мести

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Наука

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По результатам исследования, которое было опубликовано в журнале European Heart Journal, от болезней, вызванных плохим качеством воздуха, каждый год умирает около около 8,8 миллиона человек.
Обновлено в 11:02
Энергетика

Миллер пообещал Путину завершить газификацию России за 10 лет

Обновлено в 07:55
Культура

Началась церемония прощания с Владимиром Этушем

В театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем, который ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 02:59
Происшествия

Психолог и первоклассник подрались в школе в Москве

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Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил компанию "Роснефть" в закупке венесуэльской нефти у PDVSA несмотря на санкции, передает РИА "Новости".
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Транспорт

Штрафы за превышение скорости на 10 км/ч могут быть введены через полтора года

Ранее в правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения были внесены предложения о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Талибы договорились с США о выводе американских войск из Афганистана

Обновлено в 11:44
Спорт

Клебо обошёл Большунова в общем зачёте Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо обошёл россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира после победы в спринте на этапе в Драммене (Норвегия).
Обновлено в 10:24
Политика

Посла Польши вызвали в МИД Белоруссии

Посол Польши в Минске Артур Михальски был вызван в министерство иностранных дел Белоруссии для дачи пояснений в связи с оправданием Варшавой преступника, который был казнен за геноцид белорусов, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.
Обновлено в 11:03
Космос

«Роскосмос» показал на видео самый мощный в мире ракетный двигатель

В интернете появился видеоролик, посвященный самому мощному в мире ракетному двигателю.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Москве раскрыли ушедшую от платежей на 635 млн рублей авиамафию

Деятельность организованной преступной группировки, которая уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму 635 млн рублей, пресечена в Москве.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Задержаны подозреваемые в избиении ветерана в Подольске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о задержании подозреваемых в ограблении и избиении ветерана Великой Отечественной войны в Подольске.
Обновлено в 09:56
Политика

Более половины украинцев относятся к России хорошо

Результаты исследования показали, что более половины украинцев относятся к России хорошо, но 27% респондентов, напротив, заявили о плохом или очень плохом отношении к стране.
Обновлено в 09:06
Общество

В Москве пранкер подшутил над росгвардейцами с помощью пистолета

Обновлено в 09:54
Происшествия

Обрушение породы произошло на шахте под Кемеровом

Обрушение породы произошло на шахте Карагайлинская в Кемеровской области.
Обновлено в 10:38
Футбол

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Михаил Эдуардович Осеевский
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Президент ПАО «Ростелеком» с 2017 года. С ноября 2003 года - вице-губернатор Санкт-Петербурга. С 29 июня 2010 года возглавлял администрацию губернатора Санкт-Петербурга.
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