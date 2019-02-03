Гаджеты
Ростех запустил в продажу телефон с защитой от прослушкиТАСС 07:56
Телефон с криптозащитой "Круиз-К" начал поставляться серийно, его стоимость - порядка 85 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Автоматика" (входит в Ростех).
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с чего всё началось
В России начались массовые продажи телефона с криптозащитой "Круиз-К", который невозможно взломать или прослушать, его стоимость составит порядка 85 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".РИА Новостивчера в 19:01
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В «Ростехе» сообщили о начале продаж телефона с защитой от взлома и прослушки «Круиз-К»
Эхо Москвывчера в 21:11
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