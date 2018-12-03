Общество
«Ростех» вновь попросил перенести запуск электростанций в Крыму
«Ростех» вновь попросил перенести запуск электростанций в КрымуВедомости12:12
Минэнерго получило от государственной корпорации «Ростех» предложение об очередном переносе сроков ввода в эксплуатацию двух теплоэлектростанций (ТЭС) в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС. Оно подчеркнуло, что не видит для переноса сроков правовых оснований.
Ведомости12:12
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с чего всё началось
Первые блоки Таврической (Симферополь) и Балаклавской (Севастополь) ТЭС в Крыму планируется ввести в эксплуатацию до конца года, по вторым блокам Ростех просит сдвинуть сроки ввода до конца марта 2019 года. Об этом сообщили ТАСС два источника.ТАСС12:35
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