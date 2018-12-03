«Ростех» уже в третий раз просит отложить ввод энергоблоков, изначально две электростанции планировалось запустить до 3 марта 2018 года. Запуск перенесли на июнь 2018 года из-за проблем с генерирующим оборудованием.

с чего всё началось

«Ростех» попросил Минэнерго перенести сроки запуска двух электростанций в Крыму — Таврической и Балаклавской ТЭС в Симферополе и Севастополе соответственно. Об этом РБК рассказали два человека, знакомые с топ-менеджерами «Технопромэкспорта» — «дочки» «Ростеха» и подрядчика стройки.

«Ростех» в третий раз попросил перенести запуск электростанций в Крыму

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