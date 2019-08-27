с чего всё началось

Требования к авиакомпании составляют $115 млн Лизинговая структура «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» готова к внесудебным переговорам с Boeing о расторжении контракта на поставку 35 самолетов Boeing 737 MAX 8 и выплате компенсации в размере как минимум $75 млн. Об этом заявил представитель компании.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Политика Эрдоган спросил Путина о возможности покупки Су-57 Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 поинтересовался у президента России Владимира Путина покупкой новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, на что получил утвердительный ответ.

Политика Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Технологии Ростех показал экспортный вариант беспилотника «Корсар» На авиасалоне МАКС-2019 холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) показал экспортную версию беспилотника «Корсар».

Происшествия ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского Вдова и мать Магнитского получили право на компенсацию в 34 тысячи евро.

Общество Суд обязал мэрию дать площадку под митинг оппозиции 31 августа Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск к московским властям со стороны организаторов оппозиционного шествия по Бульварному кольцу (от Пушкинской площади до проспекта Сахарова) 31 августа.

Авто Представлены обновленные седан и хэтчбек Subaru Impreza Продажи обновленных Subaru Impreza G4 и Subaru Impreza Sport на японском рынке начнутся этой осенью, но предзаказы на них местные дилеры принимают уже сейчас.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Транспорт Власти Москвы утвердили тарифы проезда на МЦД Цена поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД) по Москве будет равна билету в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне будут стоить из расчета 23 рубля за зону, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы, которое состоялось во вторник.

Политика Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Культура Журналиста вызвали на допрос из-за сравнения Усса с Гитлером Красноярского журналиста Дмитрия Полушина вызвали на допрос в краевое Следственное управление из-за сравнения губернатора региона Александра Усса с нацистским лидером Адольфом Гитлером, написал сам журналист в Facebook.

Общество В Арктике открыли пять новых островов Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.

Космос Сверхсекретный шаттл США установил рекорд по продолжительности полета Американский многоразовый беспилотный космический корабль X-37B поставил рекорд по продолжительности полета, сообщает Space.com.

Политика Против Парубия открыто уголовное дело в связи с трагедией в Одессе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с событиями 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

Теннис Мария Шарапова уступила Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова уступила американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США, проходящего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

Происшествия СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Экономика WSA: Мировое производство стали в январе-июле выросло на 4,6% Производство стали в мире в январе-июле 2019 года составило почти 1,084 миллиарда тонн, увеличившись на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из материалов World Steel Association (WSA).

Кино Умерла актриса и культуролог Людмила Мальцева Педагог, культуролог и заслуженная артистка России Людмила Мальцева умерла на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России во вторник, 27 августа.

Политика Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Финансы Компания Аветисяна пообещала влить в банк из дела Калви 2 млрд руб Риск списания субордов банка возник в июне, после того как "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию резервов на 5 млрд руб. Тогда норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,66% на 12 июня).

Футбол ЦСКА празднует 108-й день рождения 27 августа исполняется 108 лет со дня рождения ПФК ЦСКА.

Игры Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.

Футбол Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом» Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.

Экономика Сбербанк начал разработку нового логотипа В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.