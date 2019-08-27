Экономика
Коммерсантъ«Ростех» судится с Boeing из-за поставок 737 MAX
Требования к авиакомпании составляют $115 млн Лизинговая структура «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» готова к внесудебным переговорам с Boeing о расторжении контракта на поставку 35 самолетов Boeing 737 MAX 8 и выплате компенсации в размере как минимум $75 млн. Об этом заявил представитель компании.
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с чего всё началось
О том, что структура «Ростеха» первой из клиентов американской авиакомпании подала иск о расторжении контракта на поставку самолетов Boeing 737 MAX 8, написала во вторник газета Financial Times.Коммерсантъ07:49
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Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
Политика
Эрдоган спросил Путина о возможности покупки Су-57
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 поинтересовался у президента России Владимира Путина покупкой новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, на что получил утвердительный ответ.
RT на русском 10:31
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Технологии
Ростех показал экспортный вариант беспилотника «Корсар»
На авиасалоне МАКС-2019 холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) показал экспортную версию беспилотника «Корсар».
Профиль 09:19
Происшествия
ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского
Вдова и мать Магнитского получили право на компенсацию в 34 тысячи евро.
Интерфакс 04:41
Общество
Суд обязал мэрию дать площадку под митинг оппозиции 31 августа
Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск к московским властям со стороны организаторов оппозиционного шествия по Бульварному кольцу (от Пушкинской площади до проспекта Сахарова) 31 августа.
РБК вчера в 12:50
Авто
Представлены обновленные седан и хэтчбек Subaru Impreza
Продажи обновленных Subaru Impreza G4 и Subaru Impreza Sport на японском рынке начнутся этой осенью, но предзаказы на них местные дилеры принимают уже сейчас.
Автоновости дня 08:24
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Транспорт
Власти Москвы утвердили тарифы проезда на МЦД
Цена поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД) по Москве будет равна билету в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне будут стоить из расчета 23 рубля за зону, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы, которое состоялось во вторник.
РИА Новости 10:48
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
REGNUM вчера в 00:43
Культура
Журналиста вызвали на допрос из-за сравнения Усса с Гитлером
Красноярского журналиста Дмитрия Полушина вызвали на допрос в краевое Следственное управление из-за сравнения губернатора региона Александра Усса с нацистским лидером Адольфом Гитлером, написал сам журналист в Facebook.
Sibnet Новости 05:41
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.
РИА Новости 07:06
Космос
Сверхсекретный шаттл США установил рекорд по продолжительности полета
Американский многоразовый беспилотный космический корабль X-37B поставил рекорд по продолжительности полета, сообщает Space.com.
Ruposters.ru 05:33
Политика
Против Парубия открыто уголовное дело в связи с трагедией в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с событиями 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.
Взгляд.ру 10:44
Теннис
Мария Шарапова уступила Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США, проходящего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.
Вести.Ru вчера в 21:58
Общество
Фестиваль «PROлето» стартует 31 августа на проспекте Сахарова и ВДНХ
Российская газета 10:37
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Экономика
WSA: Мировое производство стали в январе-июле выросло на 4,6%
Производство стали в мире в январе-июле 2019 года составило почти 1,084 миллиарда тонн, увеличившись на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из материалов World Steel Association (WSA).
ПРАЙМ 10:19
Кино
Умерла актриса и культуролог Людмила Мальцева
Педагог, культуролог и заслуженная артистка России Людмила Мальцева умерла на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России во вторник, 27 августа.
Известия 10:35
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Финансы
Компания Аветисяна пообещала влить в банк из дела Калви 2 млрд руб
Риск списания субордов банка возник в июне, после того как "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию резервов на 5 млрд руб. Тогда норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,66% на 12 июня).
РБК 10:09
Футбол
ЦСКА празднует 108-й день рождения
27 августа исполняется 108 лет со дня рождения ПФК ЦСКА.
Евро-футбол.ру 04:07
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard
Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.
Planet Today 04:18
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru вчера в 21:45
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК 09:24
Политика
Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу
Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17