Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ростех» судится с Boeing из-за поставок 737 MAX

Требования к авиакомпании составляют $115 млн Лизинговая структура «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» готова к внесудебным переговорам с Boeing о расторжении контракта на поставку 35 самолетов Boeing 737 MAX 8 и выплате компенсации в размере как минимум $75 млн. Об этом заявил представитель компании.
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с чего всё началось
О том, что структура «Ростеха» первой из клиентов американской авиакомпании подала иск о расторжении контракта на поставку самолетов Boeing 737 MAX 8, написала во вторник газета Financial Times
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Коммерсантъ07:49

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«Ростех» судится с Boeing из-за поставок 737 MAX

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Компания из РФ требует через суд взыскать с Boeing $115 млн

РЕН ТВвчера в 21:08

Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX

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