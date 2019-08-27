Экономика
Коммерсантъ«Ростех» судится с Boeing из-за поставок 737 MAX
Требования к авиакомпании составляют $115 млн Лизинговая структура «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» готова к внесудебным переговорам с Boeing о расторжении контракта на поставку 35 самолетов Boeing 737 MAX 8 и выплате компенсации в размере как минимум $75 млн. Об этом заявил представитель компании.
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с чего всё началось
О том, что структура «Ростеха» первой из клиентов американской авиакомпании подала иск о расторжении контракта на поставку самолетов Boeing 737 MAX 8, написала во вторник газета Financial Times.Коммерсантъ07:49
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Шарапова проиграла Уильямс в первом круге US Open
Победительница US Open 2006 года Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс в первом круге US Open.
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Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
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На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
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Кино
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Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.
Телеканал 360° 07:48
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Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
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RT на русском 04:52
Политика
Фабрика политического компромата Навального обнаружена в Петербурге
В Санкт-Петербурге обнаружена подпольная редакция, в которой неизвестные работали над фейковыми материалами, очерняющими губернаторов, министров и чиновников в преддверии единого дня голосования.
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Таяние вечной мерзлоты в Арктике усилит парниковый эффект
Из-за глобального потепления вечная мерзлота привлекает большое внимание ученых, так как ее таяние грозит высвобождением огромного количества древнего органического углерода и возможной экологической катастрофой.
Naked Science 04:29
Авто
За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди
Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
Daily-Motor.Ru 03:38
Автоспорт
Гран-при Испании останется в календаре «Формулы-1» в 2020 году
Напомним, что со следующего сезона календарь «Формулы-1» может быть расширен до 22 этапов. Впервые Гран-при Испании прошел в 1951 году.
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В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
В прикладном плане возможный визит президента России Владимира Путина в США по приглашению американского коллеги Дональда Трампа пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Экономика
Росстат объяснил рост числа бедных
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Rambler News Service 12:39
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Авто
Представлен новый бронированный кроссовер BMW X5 Protection VR6
Немецкий бронированный внедорожник BMW X5 - Protection VR6 получил уровень защиты - VR6.
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Музыка
Названы имена победителей MTV Music Awards 2019
Названы имена победителей премии MTV Music Awards 2019, церемония вручения которой прошла сегодня, 27 августа в спорткомплексе «Пруденшал-сентер» (Ньюарк, штат США Нью-Джерси).
REGNUM 01:59
Армия и оружие
Сирия, истребители и вертолеты: что обсудили Путин и Эрдоган на МАКС
Приграничная зона деэскалации В свою очередь, Эрдоган раскритиковал действия сирийских правительственных войск.
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Музыка
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В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
Вести.Ru 11:53
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
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Политика
Президент Бразилии потребовал извинений от Макрона
Президент Бразилии Жаир Болсонару порекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес.
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Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа
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Тренер Нурмагомедова рассказал, что может помешать Хабибу в Абу-Даби
Американский специалист Хавьер Мендес, тренирующий бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, рассказал какие обстоятельства могут помешать россиянину в сентябрьском бою против Дастина Порье в Абу-Даби.
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BBC работает над собственным голосовым помощником
BBC готовится выпустить собственного голосового помощника.
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