Гаджеты
В России начались массовые продажи телефонов с защитой от прослушкиРоссийская газета 07:50
В массовую продажу поступил отечественный IP-телефон, который имеет защиту от прослушки.
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с чего всё началось
В России начались массовые продажи телефона с криптозащитой "Круиз-К", который невозможно взломать или прослушать, его стоимость составит порядка 85 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".РИА Новостивчера в 19:01
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В «Ростехе» сообщили о начале продаж телефона с защитой от взлома и прослушки «Круиз-К»
Эхо Москвывчера в 21:11
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