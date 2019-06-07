Энергетика
Ростех разработает газозаправочные модули для АЗС «Роснефти»Finam.Ru вчера в 12:20
Госкорпорация Ростех и "Роснефть" договорились о сотрудничестве по разработке и установке на АЗС терминалов для заправки автомобилей сжиженным и компримированным (сжатым) природным газом (СПГ и КПГ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Роснефть» и Ростех намерены сотрудничать по вопросу развития рынка газомоторного топлива
ФедералПрессвчера в 15:03
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:55, Ашберн
Авто
Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
Обновлено в 01:00
Происшествия
Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП
Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
В Свердловской области горит исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Транспорт
В РЖД сообщили о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны
«Российские железные дороги» (РЖД) могут убрать из некоторых поездов дальнего следования вагоны-рестораны.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В ОБСЕ призвали отпустить журналиста «Медузы» Голунова
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал российские власти освободить корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков, а также указал на необходимость избегать преследования журналистов за их профессиональную деятельность.
Обновлено в 00:17
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Пушилин указал на рост обстрелов в Донбассе при Зеленском
Число обстрелов в Донбассе увеличилось с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном
Обновлено вчера в 04:22
Политика
«Газпром» может дать Украине скидку на газ
Алексей Миллер встретился с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко и сообщил, что они подтвердили уровень цен на газ, который обсуждали во время предыдущих встреч.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Трамп: США и Мексика достигли соглашения
Ранее Трамп заявил, что если США и Мексика 6 июня не придут к соглашению по вопросу о пошлинах и мигрантах, то уже с понедельника, 10 июня, Вашингтон введет 5%-ые пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте
Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что Рита Дакота пришла на премию МУЗ-ТВ в платье, которое очень напомнило знаменитый наряд Ольги Бузовой от известного модельера.
Обновлено вчера в 15:27
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.
Обновлено в 04:46
Футбол
Неймар прибыл в полицию для дачи показаний на инвалидной коляске
Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар прибыл в полицейский участок для дачи показаний по делу об изнасиловании, информирует AS.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова
В Москве у здания Никулинского суда, где сегодня, 8 июня, должны избрать меру пресечения специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, начались пикеты в поддержку журналиста.
Обновлено в 03:57
Экономика
Силуанов увязал выделение денег Белоруссии с интеграцией
Отношения между Москвой и Минском в очередной раз испортились, после того как Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Фото с места убийства заступившегося за беременную борца слили в Сеть
Снимок с места убийства борца греко-римского стиля Сергея Чуева появился в сети, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 04:44
Музыка
Загитова показала фрагмент нового показательного выступления
Обновлено в 02:23
Политика
Андрей Назаров освобожден от должности прокурора Башкирии
Обновлено в 03:56
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Наука
Обнаружены следы охватившей всю Европу эпидемии Юстиниановой чумы
Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Делегация из Люксембурга, Франции и Бельгии приехала в Керчь, чтобы увидеть Крымский мост. Объект является одним из самых значимых в России.
Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии
23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19