Ростех разработает газозаправочные модули для АЗС «Роснефти»Finam.Ru вчера в 12:20

Как сообщает госкорпорация, в рамках договоренностей Ростех займется разработкой, испытанием и внедрением технологии комбинированной реализации СПГ и КПГ на базе сети АЗС "Роснефти".

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально развелись Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Здоровье Постоянные проблемы «временных». Нужно ли лечить ли молочные зубы? Кариес может возникнуть у совсем маленьких детей, которые засыпают с бутылочкой во рту и пьют из нее ночью молоко, чай или сок — в таких случаях есть риск, что зуб прорежется уже будучи поврежденным кариесом.

Политика Крымский мост поразил делегацию из ЕС Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.

Политика Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение премьера В свою очередь парламент Молдавии единогласно принял декларацию, в которой осудил решения КС, признавшего незаконным указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства.

Футбол Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0 Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.

Общество «Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.

Футбол Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана У сборных России и Шотландии – по 6 очков, у Кипра и Казахстана – по 3, сборная Сан-Марино очков пока не набрала.

Общество День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Происшествия Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве «Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.

Происшествия Крупный пожар в частном секторе произошёл в подмосковных Мытищах Крупный пожар в двухэтажном жилом доме произошёл в Мытищах по адресу 7-й Ленинский переулок, 1. По информации Лайфа, жильцы успели эвакуироваться.

Происшествия В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Футбол Мбаппе установил личный антирекорд в матче со сборной Турции Сборная Турции одержала победу над командой Франции в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Авто Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.

Происшествия Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.

Здоровье Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей По данным ученых, питание фастфудом приводит к накоплению в организме веществ, способствующих развитию пищевой аллергии.

Игры Текстовая трансляция конференции EA Play перед E3 2019 На протяжении 2,5 часов компания рассказывает про свои хиты. Electronic Arts перед игровой выставкой E3 2019 заставила всех поломать голову.

Наука На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили трогательно поздравил дочь от первого брака с 13-летием Сегодня 13 лет исполнилось старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке режиссера с Анастасией Кочетковой.

Авто Кредиты с обратным выкупом обеспечивают половину кредитных продаж Skoda По итогам апреля 2019 года доля выданных Skoda Auto Россия кредитов с обратным выкупом составила 49%.

Общество Фарид Ахмедов: «Район должен развиваться беспрерывно». Вопросы жизнедеятельности района обсудили на плановом совещании На повестке дня обсудили ход реализации в районе всех приоритетных направлений, были подведены текущие итоги работы по важным вопросам жизнедеятельности района.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Журналист Владимир Соловьев прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.