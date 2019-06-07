Энергетика
Ростех разработает газозаправочные модули для АЗС «Роснефти»Finam.Ru вчера в 12:20
Как сообщает госкорпорация, в рамках договоренностей Ростех займется разработкой, испытанием и внедрением технологии комбинированной реализации СПГ и КПГ на базе сети АЗС "Роснефти".
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«Роснефть» и Ростех намерены сотрудничать по вопросу развития рынка газомоторного топлива
ФедералПрессвчера в 15:03
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:12, Ашберн
Происшествия
В Москве с пакетом наркотиков задержали корреспондента «Медузы»
Обновлено вчера в 05:21
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено в 18:47
Здоровье
Постоянные проблемы «временных». Нужно ли лечить ли молочные зубы?
Кариес может возникнуть у совсем маленьких детей, которые засыпают с бутылочкой во рту и пьют из нее ночью молоко, чай или сок — в таких случаях есть риск, что зуб прорежется уже будучи поврежденным кариесом.
Обновлено в 17:08
Политика
Крымский мост поразил делегацию из ЕС
Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено в 05:58
Политика
Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение премьера
В свою очередь парламент Молдавии единогласно принял декларацию, в которой осудил решения КС, признавшего незаконным указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства.
Обновлено в 15:14
Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено в 14:46
Общество
«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова
Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 11:13
Футбол
Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана
У сборных России и Шотландии – по 6 очков, у Кипра и Казахстана – по 3, сборная Сан-Марино очков пока не набрала.
Обновлено в 16:59
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 18:31
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве
«Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Крупный пожар в частном секторе произошёл в подмосковных Мытищах
Крупный пожар в двухэтажном жилом доме произошёл в Мытищах по адресу 7-й Ленинский переулок, 1. По информации Лайфа, жильцы успели эвакуироваться.
Обновлено в 17:46
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Игры
Bless Online – Разработчики объявили о закрытии серверов
Обновлено в 05:00
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети» после скандала
Обновлено в 17:01
Футбол
Мбаппе установил личный антирекорд в матче со сборной Турции
Сборная Турции одержала победу над командой Франции в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 17:25
Авто
Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
Здоровье
Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей
По данным ученых, питание фастфудом приводит к накоплению в организме веществ, способствующих развитию пищевой аллергии.
Обновлено в 01:55
Игры
Текстовая трансляция конференции EA Play перед E3 2019
На протяжении 2,5 часов компания рассказывает про свои хиты. Electronic Arts перед игровой выставкой E3 2019 заставила всех поломать голову.
Обновлено в 11:59
Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили трогательно поздравил дочь от первого брака с 13-летием
Сегодня 13 лет исполнилось старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке режиссера с Анастасией Кочетковой.
Обновлено в 09:01
Авто
Кредиты с обратным выкупом обеспечивают половину кредитных продаж Skoda
По итогам апреля 2019 года доля выданных Skoda Auto Россия кредитов с обратным выкупом составила 49%.
Обновлено в 10:00
Общество
Фарид Ахмедов: «Район должен развиваться беспрерывно». Вопросы жизнедеятельности района обсудили на плановом совещании
На повестке дня обсудили ход реализации в районе всех приоритетных направлений, были подведены текущие итоги работы по важным вопросам жизнедеятельности района.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46