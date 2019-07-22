Экономика
Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 08:47
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21. ОАК сейчас проходит процедуру интеграции в «Ростех».
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с чего всё началось
О том, что Объединенной авиастроительной корпорации, переходящей под контроль «Ростеха», необходимо более 300 млрд рублей на «окончательное финансовое оздоровление», глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.Forbesвчера в 08:22
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Обновлено 21 июля в 19:56
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Обновлено вчера в 15:32
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Ещё в яйце птенцы общаются друг с другом, предупреждая об опасностях
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Экономика
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