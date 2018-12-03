«Ростех» уже в третий раз просит отложить ввод энергоблоков, изначально две электростанции планировалось запустить до 3 марта 2018 года. Запуск перенесли на июнь 2018 года из-за проблем с генерирующим оборудованием.

с чего всё началось

«Технопромэкспорт» (входит в Ростех) подтвердил, что первая очередь Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму должна быть введена до конца года, однако по второй очереди направлена просьба отложить срок до марта 2019 года, сообщил представитель компании.

Ростех попросил перенести ввод второй очереди ТЭС в Крыму

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