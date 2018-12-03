Общество
«Технопромэкспорт» (входит в Ростех) подтвердил, что первая очередь Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму должна быть введена до конца года, однако по второй очереди направлена просьба отложить срок до марта 2019 года, сообщил представитель компании.
Взгляд.рувчера в 13:26
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с чего всё началось
«Ростех» уже в третий раз просит отложить ввод энергоблоков, изначально две электростанции планировалось запустить до 3 марта 2018 года. Запуск перенесли на июнь 2018 года из-за проблем с генерирующим оборудованием.РБКвчера в 11:20
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«Ростех» не уложился: Запуск электростанций в Крыму могут отложить в третий раз
Царьградвчера в 12:34
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Транспорт
Автомобилисты Москвы смогут исправлять ошибки при оплате парковки
Пользователи мобильного приложения «Парковки Москвы» получат возможность самостоятельно корректировать допущенные при оплате парковки ошибки.
Обновлено в 01:35
Общество
Дед Мороз рассказал, о чем чаще всего просят на Новый год
Обновлено в 01:33
Общество
ФАС не поддержала размещение картинок о вреде алкоголя на бутылках
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала предложение о введении единого образца надписи о вреде алкоголя на этикетках, но сочла чрезмерным размещение на бутылках картинок, изображающих последствия его употребления, сообщают «Известия».
Обновлено в 01:28
Общество
В Минздраве призвали россиян не ограничивать себя в еде в Новый год
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россиянам не стоит ограничивать себя в еде в новогоднюю ночь, передает RT.
Обновлено в 01:32
Общество
Петербург признали лучшим культурным направлением мира
Организаторы туристской премии World Travel Awards назвали Санкт-Петербург самым привлекательным культурным направлением в мире (World's Leading Cultural City Destination).
Обновлено в 01:28
Погода
В Москве 4 декабря ожидается мороз до -2
Температура может подняться до нуля. Местами ожидается небольшой снег, гололедица. Ветер будет дуть южный со скоростью 6−11 м/с.
Обновлено в 01:03
Общество
Сенатор: россияне смогут отдохнуть за счет работодателя уже в январе
Россияне смогут отдохнуть внутри России за счет работодателя уже в ближайшие новогодние каникулы, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Обновлено в 01:23
Общество
В метро Москвы начали продавать новогодние брелоки «Тройка»
Тираж новогодних брелоков — 2 тыс. экземпляров В Московском метрополитене начали продавать проездные брелоки "Тройка" с новогодним оформлением.
Обновлено в 01:22
Общество
В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники
Продажа алкоголя в Москве будет традиционно ограничена в местах проведения массовых мероприятий в новогодние праздники, сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.
Обновлено в 00:58
Транспорт
На Сахалине открыли участок автодороги, закрытый ранее из-за гололеда
Ранее сообщалось, что в связи с опасными дорожными условиями в центральной и южной части Сахалина в превентивных целях с 07.00 (23.00 мск понедельника) 4 декабря закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Смирных — Стародубское.
Обновлено в 01:18
Путешествия
Минкультуры назвало 10 лучших объектов этнотуризма в России
В топ-10 лучших объектов для поездок вошли: казачья станица «Атамань» (Краснодарский край), парк-музей «Этномир» (Калужская область), «Финно-угорский этнопарк» (Республика Коми), сельский парк «Околица» (Томская область), этнопарк «Кочевник» (Московская область).
Обновлено в 01:14
Погода
В Японии установилась аномально теплая погода
В Японии фиксируется нетипично теплая для начала декабря погода.
Обновлено в 01:19
Общество
Московский СК заинтересовался сайтом с детскими секс-услугами
Иванова рассказала, что ведомство заинтересовалось сообщениями СМИ, согласно которым создатели одного из сайтов по продаже детской одежды на самом деле зарабатывали деньги на "аренде детей для занятия проституцией".
Обновлено в 01:25
Общество
Директор Кашпировского сообщил о подаче иска к ВГТРК на 1 млн руб
Ранее Кашпировский подавал в суд на "Первый канал" за коллаж в шоу "Вечерний Ургант", требуя компенсацию в размере 500 тыс. руб. В сентябре Останкинский суд Москвы иск отклонил.
Обновлено в 01:07
Транспорт
Портал «Наш город» помог москвичам решить 3 млн проблем
С начала действия портала он помог решить жителям Москвы решить 3 млн назревших проблем, сообщается на портале мэра столичного градоначальника.
Обновлено в 01:25