Армия и оружие
«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружияРИА Новости 11:39
Россия может поставить в США патроны, если Вашингтон отменит мешающие этому ограничения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". Так в корпорации прокомментировали объявленный Пентагоном тендер на закупку патронов к стрелковому оружию российского производства.
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с чего всё началось
Контрактное управление Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки разместило на сайте закупок правительства США заявку на приобретение патронов для стрелкового оружия, произведенного не по стандартам НАТО, сообщает Defence Blog.ТК Звезда04:15
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