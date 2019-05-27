«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружияРИА Новости 11:39

с чего всё началось

Россия может поставить в США патроны, если Вашингтон отменит мешающие этому ограничения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". Так в корпорации прокомментировали объявленный Пентагоном тендер на закупку патронов к стрелковому оружию российского производства.

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Политика Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.

Политика Погранслужба ФСБ предупредила об угрозе провокаций со стороны Украины Опасность новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков до сих пор сохраняется, заявил глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Политика На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина» В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".

Космос Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».

Политика Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.

Происшествия Бродячие псы утащили двухлетнего ребенка в канализационный коллектор Трагический инцидент произошел накануне в подмосковном Ногинске. Стая собак напала на ребенка, когда он гулял во дворе дома.

Экономика Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.

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Происшествия Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.

Здоровье В Пензенской области работники скорой объявили итальянскую забастовку При итальянской забастовке протестующие находятся на своих рабочих местах, но при этом предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила.

Общество Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристов Миграционные власти Китая ужесточили пограничные проверки для иностранных туристов, в том числе обязывая въезжающих граждан предоставить переписку в электронных мессенджерах, включая Viber, WhatsApp и распространенный в Поднебесной WeChat.

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Происшествия В Перми строительный кран упал на жилой дом Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Кино Вышел первый трейлер фильма «Кома» от братьев Андреасянов Компания «Централ Партнершип» поделилась дебютным трейлером к грядущему продюсерскому проекту Сарика и Гевонда Андреасянов «Кома».

Политика Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.