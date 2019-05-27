Армия и оружие

«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружияRT на русском 11:47

«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — рассказал представитель корпорации Интерфаксу.
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с чего всё началось
Ранее портал DefenceBlog сообщил
, что контрактное командование армии США открыло тендер на производство и поставку боеприпасов от не входящих в НАТО стран.
РБК12:22

Подробнее о событии

Ростех рассказал, почему США не смогут купить российские боеприпасы

Телеканал 360°14:15

«Ростех» не исключил поставок в США для стрелкового оружия

ФАН11:49

Россия назвала условие для поставок патронов в США

Российская газета12:41

Ростех назвал условие поставок боеприпасов в США

ТК Звезда14:00

«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия

RT на русском11:47

«Ростех» назвал условие поставок боеприпасов в США

РИА Новости11:39

«Ростех» назвал условие поставок боеприпасов в США

Газета.Ru12:04
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:31, Ашберн

Пентагон срочно закупает патроны к Калашникову

Вести.UZ08:27
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Политика

На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко

На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Общество

На соратника Навального Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении власти

В отношении Леонида Волкова – соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального – составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение власти).
Обновлено в 14:21
Религия

Патриарх Кирилл: РПЦ строит по три храма в сутки

Согласно усреднённому показателю, три храма каждые 24 часа строит Российская православная церковь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу

Обновлено в 03:04
Футбол

Игорь Денисов покинул «Локомотив»

27 мая московский "Локомотив" официально объявил о расторжении контракта с полузащитником и капитаном команды Игорем Денисовым.
Обновлено в 13:49
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Спорт

Гранкин не вошел в окончательный состав сборной России на Лигу наций

Тренерский штаб мужской сборной России во главе с Туомасом Саммелвуо назвал окончательный состав команды на Лигу наций.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол

«Зенит» сыграет с «Ваккером» и «Левски» на сборе в Австрии

С 18 по 29 июня команда проведет сбор в Австрии, где 21-го числа сыграет с "Ваккером", а 25-го с "Левски".
Обновлено в 13:10
Кино

Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров

Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Политика

Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде

Андрей Парубий, в свою очередь, решил съязвить, сказав, что Верховная рада «каждый день ощущает настрой президента на продуктивное сотрудничество».
Обновлено в 07:57
Происшествия

Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей

Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.
Обновлено в 03:05
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
Обновлено в 11:51
Общество

Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян

По данным Mediascope (есть у РБК), самым популярным был финал первого сезона проекта в 2014 году — тогда выпуск посмотрели 6 млн телезрителей.
Обновлено в 08:12
Происшествия

На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса

В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Американские СМИ оценили шансы НАТО победить Россию без помощи США

Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило шансы Европы противостоять России в том случае, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»

Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие

Командующий операцией в Донбассе доложил Зеленскому о ситуации

Командующий военной операцией в Донбассе Александр Сирский в понедельник доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации в зоне конфликта.
Обновлено в 13:21
Общество

Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу

Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Майкл Калви попросит Следственный комитет отпустить его на ПМЭФ-2019

Основатель фонда Baring Bostok Майкл Калви попросил отпустить его в Петербург, где он смог бы посетить ПМЭФ-2019.
Обновлено в 10:59
Политика

Киев подготовил ноту Москве по освобождению украинских моряков

Министерство иностранных дел Украины подготовило для российского внешнеполитического ведомства ноту по освобождению украинских моряков.
Обновлено в 13:15
Футбол

Аллегри может возглавить «Барселону»

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону", сообщает Sport.es.
Обновлено в 13:26
Космос

Лучшие проекты первого фестиваля детских технопарков получили награды

В Москве наградили авторов лучших проектов первого Фестиваля детских технопарков.
Обновлено в 09:43
Авто

Появились первые изображения пикапа на базе LADA Vesta

Цены на грузовую «Гранту» начинаются от 682 тысяч рублей, но очевидно, что на базе «Весты» такой пикап обошелся бы дороже.
Обновлено в 13:07
Политика

Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми

Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 08:04
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