Армия и оружие
«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружияRT на русском 11:47
«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — рассказал представитель корпорации Интерфаксу.
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Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины
Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
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Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
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Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Политика
Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца
Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 15:55
Политика
Михаила Галустяна внесли в базу «Миротворца»
Обновлено в 14:17
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу
Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
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Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Общество
Гороскоп на 28 мая 2019 года
Овен Сегодня у вас многое получается хорошо, стоит этим воспользоваться.
Обновлено в 14:58
Энергетика
Нефть Brent превысила $70 за баррель
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 1,08% и к настоящему моменту оцениваются в $70,02 за баррель.
Обновлено в 14:13
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Общество
В США у анаконды появилось потомство без участия самца
Обновлено в 16:28
Хоккей
Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео
Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Культура
Финалисты проекта «Ты супер!» получили по квартире
Обновлено в 09:54
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлён удар молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии
Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 13:09
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В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области
Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Обновлено в 15:08
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Общество
Почему на телефонный звонок нельзя отвечать словом «Да»
Злоумышленникам важно, чтобы отвечающий на звонок человек сказал «Да».
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Израиль атаковал сирийскую ракетную установку
Обновлено в 16:34
Футбол
Комличенко назван лучшим легионером чемпионата Чехии
Обновлено в 16:43
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия
Силовики предотвратили теракт в Астраханской области
Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
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Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Общество
Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту
В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06