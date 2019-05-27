Армия и оружие

«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружияRT на русском 11:47

«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — рассказал представитель корпорации Интерфаксу.
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с чего всё началось
Ранее портал DefenceBlog сообщил
, что контрактное командование армии США открыло тендер на производство и поставку боеприпасов от не входящих в НАТО стран.
РБК12:22

Подробнее о событии

Пентагон объявил о покупке российских боеприпасов. Зачем военным США патроны к Калашникову?

Телеканал 360°16:48

Ростех назвал условие поставок боеприпасов в США

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«Ростех» назвал условие поставок боеприпасов в США

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В «Ростехе» высказались о поставках российских патронов в США

Газета.Ru15:28

«Ростех» не исключил поставок в США для стрелкового оружия

ФАН11:49

«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия

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Россия назвала условие для поставок патронов в США

Российская газета12:41
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Пентагон срочно закупает патроны к Калашникову

Вести.UZ08:27
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Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Обновлено в 11:20
Политика

Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины

Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Политика

Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца

Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 15:55
Политика

Михаила Галустяна внесли в базу «Миротворца»

Обновлено в 14:17
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу

Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Общество

Гороскоп на 28 мая 2019 года

Овен Сегодня у вас многое получается хорошо, стоит этим воспользоваться.
Обновлено в 14:58
Энергетика

Нефть Brent превысила $70 за баррель

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 1,08% и к настоящему моменту оцениваются в $70,02 за баррель.
Обновлено в 14:13
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено в 16:28
Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Культура

Финалисты проекта «Ты супер!» получили по квартире

Обновлено в 09:54
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлён удар молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии

Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области

Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Обновлено в 15:08
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Общество

Почему на телефонный звонок нельзя отвечать словом «Да»

Злоумышленникам важно, чтобы отвечающий на звонок человек сказал «Да».
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

Израиль атаковал сирийскую ракетную установку

Обновлено в 16:34
Футбол

Комличенко назван лучшим легионером чемпионата Чехии

Обновлено в 16:43
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия

Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Музыка

Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом

Обновлено в 10:05
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Общество

Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту

В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
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