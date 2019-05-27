Армия и оружие

«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружияRT на русском 11:47

В «Ростехе» прокомментировали намерение Пентагона найти поставщика боеприпасов для российского вооружения, отметив, что этому мешают санкционные ограничения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пентагон объявил о покупке российских боеприпасов. Зачем военным США патроны к Калашникову?

Телеканал 360°16:48

Ростех назвал условие поставок боеприпасов в США

ТК Звезда14:00

«Ростех» не исключил поставок в США для стрелкового оружия

ФАН11:49

«Ростех» назвал условие поставок боеприпасов в США

РИА Новости11:39

В «Ростехе» высказались о поставках российских патронов в США

Газета.Ru15:28

Россия назвала условие для поставок патронов в США

Российская газета12:41

«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия

RT на русском11:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:06, Ашберн

Пентагон срочно закупает патроны к Калашникову

Вести.UZ08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Обновлено вчера в 08:31
Здоровье

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Армия и оружие

Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500

Обновлено в 17:50
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Названа точная дата визита Шойгу в Таджикистан

Министр обороны России Сергей Шойгу возглавит российскую делегацию во время визита в Таджикистан, сообщает пресс-служба МИД республики.
Обновлено 25 мая в 05:21
Политика

Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку

Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено в 15:54
Кино

Фильм Гая Ричи «Аладдин» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено вчера в 18:21
Шоу-бизнес

Сергей Астахов второй раз станет отцом

Актер станет отцом во второй раз. Сам актер пока никак не комментирует эту информацию.
Обновлено в 12:51
Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти

По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Интернет

Предсерийный образец российского квантового телефона протестируют 28 мая в Москве

Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), - совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ и российской компании "Инфотекс", входящей в консорциум центра.
Обновлено в 17:09
Футбол

«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу

В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.
Обновлено в 18:59
Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Кома»

Трейлер фильма «Кома» появился на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».
Обновлено в 12:40
Общество

Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу

Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич одела дочерей в одинаковые наряды

Анна Хилькевич вышла на прогулку с дочерьми, одев их в одинаковые наряды.
Обновлено в 17:00
Футбол

Промес попал в состав сборной Нидерландов на финальный этап Лиги наций

Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Роналдом Куманом назвал состав команды на финальный этап Лиги наций.
Обновлено в 15:56
Гаджеты

Опубликованы снимки четырех плат MSI на чипсете AMD X570

Выставка Computex 2019 открывается только завтра, но наши коллеги уже пробрались в павильон MSI и сфотографировали четыре платы на наборе системной логики AMD X570.
Обновлено в 08:46
Политика

Глава «Фейсбука» Марк Цукерберг приглашен в парламент Канады

Глава комитета парламента по конфиденциальности и этике Боб Циммер заявил, что если Цукерберг проигнорирует приглашение, то это могут расценить как неуважение к парламенту Канады, что является в этой стране преступлением, передает телеканал CBC.
Обновлено в 18:14
Технологии

Взломавший Apple школьник рассчитывал на место в штате корпорации

Школьник из Аделаиды, которому удалось дважды взломать системы Apple, надеялся, что ему предложат работать в этой американской корпорации.
Обновлено в 07:27
Здоровье

Москвичей научат бороться со стрессом и депрессией

Жителей столицы 28 мая научат бороться со стрессом и депрессией в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Николая Склифосовского.
Обновлено в 10:49
Экономика

Вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям россиян

С 26 мая вступил в силу приказ министерства труда, который уточняет правила расчета социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 17:07
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Комбаровым

Тульский «Арсенал» продлил контракт с защитником Кириллом Комбаровым. Сообщается, что новое соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.
Обновлено в 08:48
Общество

Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый год заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Обновлено в 18:38
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

Обновлено в 18:53
Футбол

СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»

Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 10:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное