Армия и оружие
«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружияRT на русском 11:47
В «Ростехе» прокомментировали намерение Пентагона найти поставщика боеприпасов для российского вооружения, отметив, что этому мешают санкционные ограничения.
Читать в источнике
Оценить197
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Экономика
Французская сеть «Ашан» задолжала московским и самарским арендодателям
Вскоре после самарского девелопера "Виктор и Ко" получить более 100 млн рублей долга по договору аренды намерен один из крупнейших торговых центров Москвы "Авиапарк".
Обновлено в 02:34
Общество
Выпускники республики сдали первые ЕГЭ
Обновлено в 07:50
Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Происшествия
На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании»
Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
Обновлено в 21:51
Политика
Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины
Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
Обновлено в 11:10
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено в 21:16
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Здоровье
Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна
Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья ранее поддержала законопроект о приравнивании вейпов и кальянов к табачной продукции.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Политика
Минобороны может ужесточить правила призыва в армию
Изменения коснутся процедуры прохождения медкомиссии, сообщают «Известия» со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева.
Обновлено в 03:34
Общество
Заемный труд ищет место в законе
Минэкономики предлагает ввести список требований, которые будут регламентировать процедуру предоставления заемного труда юридическими лицами.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Мать Полищук рассказала о последних днях жизни актрисы
Мать актрисы Любови Полищук Ольга Пателеевна Полищук поделилась воспоминаниями о последних днях жизни дочери в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят».
Обновлено в 12:19
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Общество
В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено в 21:35
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
За 2018 год в Южно-Сахалинске признали аварийными 48 домов
Как сообщили astv.ru в мэрии, начальник МКУ Управление жилищной политики Елена Федотова рассказала собравшимся о реализации программы обеспечения населения городского округа качественным жильем на 2015-2021 годы: - В 2018 году было обследовано 48 домов.
Обновлено в 21:41
Здоровье
Андрей Бочаров поставил новые задачи по поддержке детей-инвалидов
Работа по повышению эффективности мер социальной поддержки семей, которые воспитывают детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), была обозначена губернатором с 2014 года как одна из значимых задач.
Обновлено в 08:39
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Общество
Благовещенск ждет реновация: мэрия намерена изымать земельные участки для передачи инвесторам
За последние годы на окраинах Благовещенска вырос не один микрорайон. С одной стороны, это хорошо — город развивается.
Обновлено в 20:35
Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено в 21:59
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Здоровье
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Политика
Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ
Китай остановил закупки нефти у Ирана из-за антииранских санкций США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Исламской Республики.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие
Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено в 21:40