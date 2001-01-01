Экономика

Ростех обсудит с банками реструктуризацию долгов ОАКТАСС 10:19

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Ростех будет вести переговоры с банками о реструктуризации долговых обязательств Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".
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Ростех обсудит с банками реструктуризацию долгов ОАК

ТАСС10:19

Сложности ОАК: Чемезов считает, что долг банкам не вернут никогда

Вести.Ru09:09
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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