Экономика
Ростех обсудит с банками реструктуризацию долгов ОАКТАСС 10:19
Ростех будет вести переговоры с банками о реструктуризации долговых обязательств Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
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Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
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Партия Зеленского подала в суд на ЦИК из-за кандидатов-клонов
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обратилась в Шестой административный апелляционный суд с требованием обязать Центризбирком внести изменения в бюллетени и указать, что так называемые депутаты-клоны не являются членами политсилы, сообщила пресс-служба партии в воскресенье.
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В сети появились нелегальные копии беты Halo: Reach для ПК
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«Звезда» публикует кадры защищенного «КамАЗа»-63968 «Тайфун-К», в том числе снятые внутри бронированного автомобиля.
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Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России
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На Эльбрусе заблудились десять альпинистов
Десять альпинистов, среди которых, по предварительным данным, шестеро граждан Ирландии, заблудились на Эльбрусе, им на помощь вышли спасатели, сообщает региональное ГУ МЧС.
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Армия и оружие
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Культура
Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России
Оперная певица Анита Рачвелишвили принесла жителям Грузии извинения за то, что ранее выступала в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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Санкции вы можете сначала даже не заметить.
Обновлено в 10:58
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
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ЦСКА назвал состав на матч со «Спартаком»
ЦСКА объявил состав на матч со "Спартаком" в рамках Кубка Париматч Премьер. С первых минут встречу начнет нападающий Федор Чалов.
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В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
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Обновлено вчера в 18:31
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Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
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В Россию запретят ввозить праворульные автомобили
С 1 июля в России вступает в силу закон, запрещающий ввоз на территорию страны праворульные автомобилей, число посадочных мест в которых свыше восьми.
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Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
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