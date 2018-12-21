Экономика
«Ростех» купит 9,33% акций Объединенной вагонной компании
«Ростех» купит 9,33% акций Объединенной вагонной компанииРБК02:50
Госкорпорация «Ростех» приобретет 9,33% акций Объединенной вагонной компании (ОВК), принадлежащих группе ИСТ. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.
РБК02:50
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 04:15, Ашберн
Экономика
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ на 117 рублей
С 1 января 2019 года размер минимальной оплаты труда (МРОТ) вырастет на 117 рублей.
Обновлено в 03:49
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков
В конце 2017 года глава ЦБ говорила, что речь идет о двух годах, в течение которых регулятор продолжит отзывать лицензии.
Обновлено в 03:34
Финансы
Украина получила первый транш от МВФ по новой программе
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено в 03:47
Финансы
Курс доллара опустился ниже 68 рублей
Курс доллара в пятницу на торгах Московской биржи опустился ниже $68 руб. Американская валюта падала до 67,91 руб. (- 38 коп. к закрытию предыдущих торгов или 0,5%).
Обновлено в 03:03
Экономика
Минфин США продлил срок продажи бумаг группы ГАЗ до марта
Минфин США продлил до 7 марта срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов группы ГАЗ, а контрагенты — завершить контракты.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
Ozon запустит сервис P2B-кредитования
Российский онлайн-ритейлер Ozon начал тестировать сервис P2B-кредитования (выдача займов юрлицу или ИП физлицом).
Обновлено в 02:24
Экономика
В России стало доступно инвестиционное консультирование
Поправки в законы "О рынке ценных бумаг" и "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", которые вводят новый вид деятельности на рынке ценных бумаг - инвестиционное консультирование - 21 декабря вступили в силу.
Обновлено вчера в 16:24
Экономика
Россия поднялась в рейтинге лучших для ведения бизнеса стран мира
Россия поднялась на 3 строчки в итоговом рейтинге The Best Countries For Business - лучших стран мира для ведения бизнеса, который традиционно составляет журнал Forbes.
Обновлено вчера в 13:00
Финансы
Аналитики ЦБ предупредили о риске ипотечного пузыря
Неделю назад вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что правительство до конца года представит новые льготы для получения ипотечного кредита семьями, которые позволят получить поддержку 1,6 млн человек.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика
UTair приостановила выплаты по 7-летним кредитам
Ранее сообщалось, что с начала 2018 года UTair выплатила проценты по кредитам, займам и облигациям на общую сумму 1,8 млрд рублей, в 2017 году - 3,3 млрд рублей, в 2016 году - 3,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:25
Энергетика
Новак прокомментировал падение цен на нефть
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено в 02:17
Экономика
Российской экономике провели обрезание
Потенциальный рост российской экономики в два раза ниже объявленного — 0,7 вместо 1,5 процента, подсчитали аналитики Альфа-банка, выдержки из доклада которых приводит РБК.
Обновлено в 02:29
Экономика
Сбербанк добился права на взыскание долгов с банка Азербайджана
Апелляционный суд Великобритании подтвердил право Сбербанка на взыскание долгов с Международного банка Азербайджана (МБА).
Обновлено в 03:41
Экономика
Крупнейший производитель мяса птицы в России расширяет производство
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Россети могут получить 130-140 млрд руб чистой прибыли по итогам 2018г
В апреле компания прогнозировала порядка 147 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:36