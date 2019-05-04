Армия и оружие
«Ростех» анонсировал первый бронированный трактор-саперМойка78 05:04
В 2019 году на Челябинском тракторном заводе планируется собрать первый бронированный трактор-сапер. Фотографию машины для обезвреживания мин опубликовали в Instagram-аккаунте «Ростех». Конструкторы завода разработали минный трал для установки на бронированные тракторы Б10М2С и Б12С.
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