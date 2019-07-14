Экономика

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменовВедомости вчера в 16:49

Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit. Это худший результат с февраля 2016 г. и ниже среднемировых показателей (18%).
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Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

Экономика разочаровывает бизнес – все меньше предпринимателей верят в ее рост. Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Ведомостивчера в 16:49

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СМИ: Все меньше бизнесменов верят в рост экономики России

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Ведомостивчера в 16:49
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:12, Вашингтон
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Происшествия

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В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
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Экономика

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Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
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Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
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Происшествия

В Москве нашли мертвыми ребенка и двух женщин

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Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука поддерживают 8,8% избирателей, партию экс-президента Украины Петра Порошенко 8,3%, а "Батькивщину" Юлии Тимошенко 7%.
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Вышел финальный трейлер фанатского фильма по «Ведьмаку»

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Тренер «Краснодара»: Игра с «Ахматом» была больше ничейная

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Происшествия

Пассажир иномарки погиб в ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге

В результате ДТП пассажир иномарки 2000 года рождения погиб, еще один пассажир автомобиля в тяжелом состоянии.
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Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
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"В связи с подготовкой и проведением на Красной площади мероприятий, посвященных Международному Дню Бокса, допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 15 по 25 июля 2019 года осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
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Поклонская высказалась о скандальном разрыве отношений

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Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
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