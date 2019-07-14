Экономика разочаровывает бизнес – все меньше предпринимателей верят в ее рост. Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.

с чего всё началось

Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit. Это худший результат с февраля 2016 г. и ниже среднемировых показателей (18%).

Здоровье Уникальное оборудование вводят в эксплуатацию в сосудистом центре Читы В региональном сосудистом центре краевой клинической больницы вводится в эксплуатацию оборудование, приобретенное в рамках реализации национального проекта.

Транспорт Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.

Общество МЧС объявило штормовое предупреждение по Воронежской области С полудня до шести вечера вторника, 16 июля, местами по Воронежской области ожидаются ливни, град, гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на Воронежский гидрометеоцентр.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Экономика «Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет» Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".

Авто В России взлетели цены на машины Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.

Происшествия Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.

Происшествия МВД прекратило расследование в отношении фигуристки Алины Загитовой МВД прекратило расследование в отношении олимпийской чемпионки по фигурному катанию в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Политика Уровень поддержки партии Зеленского снова упал Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука поддерживают 8,8% избирателей, партию экс-президента Украины Петра Порошенко 8,3%, а "Батькивщину" Юлии Тимошенко 7%.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.

Происшествия Врио главы Ингушетии навестил в больнице избитую девочку Власти пока не решили вопрос о том, где будет жить после лечения избитая девочка из Ингушетии, но гарантируют, что она будет окружена любовью и заботой, сообщил врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.

Происшествия Пассажир иномарки погиб в ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге В результате ДТП пассажир иномарки 2000 года рождения погиб, еще один пассажир автомобиля в тяжелом состоянии.

Происшествия Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.

Шоу-бизнес Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь 32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.

Политика Генпродюсера NEWSONE допросили в СБУ по делу о телемосте с Россией Служба безопасности Украины (СБУ) допросила генерального продюсера телеканала NEWSONE Василия Голованова в рамках уголовного дела в связи с организацией телемоста с Россией.

Футбол УЕФА получил рекордное количество заявок на Евро-2020 УЕФА получил рекордное количество заявок (19,3 миллиона) на билеты на чемпионат Европы 2020 года, информирует сайт УЕФА.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Общество Мавзолей Ленина закроют для посещения до 25 июля "В связи с подготовкой и проведением на Красной площади мероприятий, посвященных Международному Дню Бокса, допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 15 по 25 июля 2019 года осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

Политика Поклонская высказалась о скандальном разрыве отношений На своей странице в соцсети в "ВКонтакте" депутат Наталья Поклонская прокомментировала сообщения СМИ о разрыве отношений с сообществом "царебожников".

Шоу-бизнес Ольга Бузова посвятила песню разводящемуся Брэдли Куперу Бузова со сцены перед исполнением своей новой песни "Водица" заявила, что посвящает ее актеру Брэдли Куперу.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили женится в третий раз Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.