Экономика

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменовВедомости вчера в 16:49

Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit. Это худший результат с февраля 2016 г. и ниже среднемировых показателей (18%).
Читать в источнике
с чего всё началось

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

Экономика разочаровывает бизнес – все меньше предпринимателей верят в ее рост. Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Ведомостивчера в 16:49

Подробнее о событии

СМИ: Все меньше бизнесменов верят в рост экономики России

Росбалт06:59

Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики

Эхо Москвывчера в 18:03

Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимума

Полит.рувчера в 22:58

О предстоящем росте экономики РФ заявили лишь 15% российских бизнесменов

Накануне.Ruвчера в 21:11

Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума

Deita.ru00:45

Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года

РБКвчера в 17:01

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

Ведомостивчера в 16:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:35, Вашингтон
Политика

Памфилова встретится с независимыми кандидатами на выборы в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила готовность встретиться с кандидатами, принимающими участие в избирательной кампании по выборам в Мосгордуму, которые считают себя независимыми, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 06:55
Происшествия

Трехлетнего ребенка-маугли нашли рядом с мертвой мамой и ее подругой

В квартире на севере Москвы мертвыми был найден малолетний ребенок, а также два трупа женщины. Об этом сообщает "Агентство Москва".
Обновлено в 06:48
Происшествия

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 05:57
Экономика

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Политика

Москалькова сообщила о 50 удерживаемых на территории Украины россиянах

Обновлено в 06:50
Экономика

Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»

В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".
Обновлено в 05:23
Здоровье

На Кубани органы ветеринарии скрывали вспышки болезней у животных

В Краснодарском крае Россельхознадзор выявил нарушения в работе управления ветеринарии региона В Краснодарском крае в 2018-2019 годах нашли множество нарушений, повлекших угрозу эпизоотическому благополучию региона и представляющие риски для здоровья населения, пишет RT.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Башкирии задержали водителя перевернувшегося автобуса с туристами

32-летнего жителя Татарстана, который вел автобус, перевернувшийся в Архангельском районе Башкирии, задержали.
Обновлено в 07:23
Политика

Лукашенко приедет в Житомир по приглашению Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение своего украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Житомир и принять участие в работе второго Форума регионов Белоруссии и Украины, проведение которого намечено на осень 2019 года.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Обстрелы ДНР: пять домов в Докучаевске разрушено снарядами ВСУ

Пять домов в прифронтовом Докучаевске повреждены обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ).
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

МАК приступил к расследованию крушения дельталета в Тверской области

Обновлено в 05:36
Происшествия

Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении

В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Обновлено в 04:41
Армия и оружие

В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 06:07
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:09
Общество

Мавзолей Ленина закроют для посещения до 25 июля

"В связи с подготовкой и проведением на Красной площади мероприятий, посвященных Международному Дню Бокса, допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 15 по 25 июля 2019 года осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Внук Деда Хасана был среди задержанных на сходке в Люберцах

Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка

Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01
Экономика

Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Москвичка умерла во время массажа лица

Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Три советских истребителя вошли в список самых быстрых боевых самолетов

Самым быстрым истребителем, находящимся в эксплуатации, портал назвал советский МиГ-25.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Обновлено в 03:35
Авто

В России взлетели цены на машины

Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Врио главы Ингушетии навестил в больнице избитую девочку

Власти пока не решили вопрос о том, где будет жить после лечения избитая девочка из Ингушетии, но гарантируют, что она будет окружена любовью и заботой, сообщил врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.
Обновлено в 05:28
Политика

Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено вчера в 20:45
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Транспорт

Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти

Обновлено в 06:30
Авто

Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг

Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное