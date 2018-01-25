Экономика

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменовВедомости вчера в 16:49

Экономика разочаровывает бизнес – все меньше предпринимателей верят в ее рост. Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
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Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года

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Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума

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О предстоящем росте экономики РФ заявили лишь 15% российских бизнесменов

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Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года

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Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

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Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с корреспондентом нашей газеты отметил, что скромная победа «Зенита» над «Тамбовом» никого не должна расстраивать.
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Власти США планируют через две – четыре недели предоставить американским поставщикам лицензии для продажи их продукции китайской корпорации Huawei, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.
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Происшествия

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Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Забайкалье

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