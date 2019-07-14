Экономика
Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменовВедомости 16:49
Экономика разочаровывает бизнес – все меньше предпринимателей верят в ее рост. Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
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Политика
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NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity
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Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
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Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено в 16:50
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
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Политика
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Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
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Волгоградцам рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников
Современные мошенники уже давно освоились в интернете.
Обновлено в 13:24
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Политолог назвал несогласованную акцию в Москве пиар-акцией оппозиции
Глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» политолог Сергей Старовойтов уверен, что акция протеста 14 июля в Москве была организована оппозицией только для привлечения внимания.
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Экономика
Россияне должны зарабатывать от 15 до 60 тыс руб в год на персональных данных – эксперт
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Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
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Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили
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Как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве
Не понимаю зачем, а главное как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве.
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