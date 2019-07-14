Экономика

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменовВедомости 16:49

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Экономика разочаровывает бизнес – все меньше предпринимателей верят в ее рост. Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
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О предстоящем росте экономики РФ заявили лишь 15% российских бизнесменов

Накануне.Ru21:11

Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики

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РБК17:01

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

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