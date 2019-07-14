Экономика
Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменовВедомости 16:49
Экономика разочаровывает бизнес – все меньше предпринимателей верят в ее рост. Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:53, Вашингтон
Общество
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Обновлено в 13:38
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
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Болельщиков «Зенита» в перерыве между таймами скрутил ОМОН
На первом домашнем матче «Зенита» с «Тамбовом» на «Газпром Арене» в воскресенье, 14 июля, произошла стычка болельщиков с ОМОНом.
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Обновлено в 16:25
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Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Футбол
«Чемпионат»: ЦСКА предложил 12 млн евро за форварда «Флуминенсе» Педро
По информации «Чемпионата», московский клуб сделал предложение о покупке 22-летнего форварда за 12 миллионов евро.
Обновлено в 16:45
Политика
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Политика
Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Происшествия
В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова
Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено в 17:47
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
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Шоу-бизнес
Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет
Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.
Обновлено в 11:45
Политика
Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Украине следует обновить своё представление о европейских ценностях.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Политика
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Синоптики обещают возвращение летней погоды в Центральную Россию
Летняя погода вернётся в центральную часть европейской России с начала предстоящей недели.
Обновлено в 15:36
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
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Обновлено в 09:09
Общество
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено в 17:14
Футбол
«Барселона» официально презентовала Антуана Гризманна
Футбольный клуб "Барселона" на домашнем стадионе "Камп Ноу" официально представила французского нападающего Антуана Гризманна, который перешел в стане "сине-гранатовых" из мадридского "Атлетико" за 120 миллионов евро.
Обновлено в 15:55
Космос
Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН
Обновлено вчера в 20:07
Общество
Федор Конюхов собирается поднять останки адмирала Макарова со дна моря
Российский путешественник Федор Конюхов собирается поднять со дна Желтого моря останки адмирала Степана Макарова, погибшего при взрыве корабля во время Русско-японской войны.
Обновлено в 11:44
Происшествия
При крушении вертолёта Robinson в Подмосковье погиб инструктор Путина
Отмечается, что Никитин был инструктором президента России Владимира Путина и, в частности, обучал его полёту на дельтаплане в 2012 году для участия в эксперименте по спасению занесённого в Красную книгу журавля-стерха в рамках проекта «Полёт надежды».
Обновлено в 16:00
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51