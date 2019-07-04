Подавляющее большинство автовладельцев в России (93%) не исключают дальнейшего повышения цен на бензин. Противоположного мнения придерживаются лишь 7%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательский холдинг «Ромир».

Роста цен на бензин в РФ не исключают 93% автовладельцев

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