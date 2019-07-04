Энергетика
Роста цен на бензин в РФ не исключают 93% автовладельцевREGNUM 00:57
Подавляющее большинство автовладельцев в России (93%) не исключают дальнейшего повышения цен на бензин. Противоположного мнения придерживаются лишь 7%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательский холдинг «Ромир».
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Сколько водителей готовы отказаться от автомобиля, если бензин подорожает?
Красная веснавчера в 09:19
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Общество
«Яму» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонта
Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, где год назад появилось общественное пространство "Яма", открыли после ремонта, сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа столицы.
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Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина
Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке
«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
Обновлено в 08:25
Общество
Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры
Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно недорог, а качество связи повысилось.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В Камышине от ожогов 100% тела скончался рабочий
Мужчину госпитализировали с территории пункта по приему металлолома, где произошел взрыв, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Тела погибших подводников доставили в Петербург
Обновлено в 09:01
Театры
Уволен директор Театра им. Волкова
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих людей", потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях "дефектов нет".
Обновлено в 08:40
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Сегодня Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам автомобилей на российском рынке и назвала самые востребованные автомобили.
Обновлено вчера в 14:22
Авто
Продажи обновленного Skoda Superb стартуют в РФ в сентябре
Продажи обновленного Skoda Superb начнутся на российском рынке до конца сентября нынешнего года.
Обновлено в 02:11
Политика
Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в пригороде Петербурга
Пять человек оказались в числе пострадавших в столкновении легкового автомобиля Mitsubishi Lancer и маршрутки с пассажирами в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:57
Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона» Оньекуру
22-летний Оньекуру перешел в «Эвертон» в 2017 году.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22
Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Общество
Областной реабилитационный центр для детей‐аутистов появится в Клину
Областной реабилитационный центр для детей с аутизмом планируют создать в Клину к 2023 году.
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Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Менее злые языки написали, что у ростовчанки красивая фигура, и одежду ей следует подбирать другую.
Обновлено в 07:27
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Спорт
Лебедев отреагировал на обвинения во взятке против чемпиона Попова
Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал обвинения почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова в получении взятки в 2009 году во время голосования за столицу летней Олимпиады-2016, передает Sport24.
Обновлено в 07:54
Политика
«Нафтогаз» потребует от России компенсацию при прекращении транзита
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 06:50
Футбол
«Аякс» пожелал удачи Френки де Йонгу в «Барселоне»
"Аякс" в Twitter оригинальным образом пожелал удачи бывшему полузащитнику своей команды Френки де Йонгу, перешедшему в "Барселону".
Обновлено в 05:32