Энергетика

Роста цен на бензин в РФ не исключают 93% автовладельцевREGNUM 00:57

Подавляющее большинство автовладельцев в России (93%) не исключают дальнейшего повышения цен на бензин. Противоположного мнения придерживаются лишь 7%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательский холдинг «Ромир».
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Около 55% граждан РФ сократят поездки на авто при росте цен на бензин

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Сколько водителей готовы отказаться от автомобиля, если бензин подорожает?

Красная веснавчера в 09:19

Господдержка «ушла в тень»: цены на бензин стали политической проблемой

Новый Деньвчера в 10:16

Залить не выше инфляции

Российская газетавчера в 10:31

Большинство россиян - за госконтроль над ценами на топливо

Финмаркетвчера в 09:27

Российские автомобилисты увидели риск резкого роста цен на бензин

ФедералПрессвчера в 08:01

«Ромир» заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензин

РИА Новостивчера в 06:20
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:41, Вашингтон
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Общество

«Яму» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонта

Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, где год назад появилось общественное пространство "Яма", открыли после ремонта, сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа столицы.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия

Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

Обновлено в 06:42
Происшествия

В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина

Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке

«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
Обновлено в 08:25
Общество

Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры

Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно недорог, а качество связи повысилось.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

В ограду здания посольства России в Иране врезался грузовик

Обновлено в 09:09
Происшествия

В Камышине от ожогов 100% тела скончался рабочий

Мужчину госпитализировали с территории пункта по приему металлолома, где произошел взрыв, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Тела погибших подводников доставили в Петербург

Обновлено в 09:01
Театры

Уволен директор Театра им. Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 08:35
Политика

Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих людей", потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях "дефектов нет".
Обновлено в 08:40
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России

Сегодня Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам автомобилей на российском рынке и назвала самые востребованные автомобили.
Обновлено вчера в 14:22
Авто

Продажи обновленного Skoda Superb стартуют в РФ в сентябре

Продажи обновленного Skoda Superb начнутся на российском рынке до конца сентября нынешнего года.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа

Обновлено в 06:29
Политика

Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в пригороде Петербурга

Пять человек оказались в числе пострадавших в столкновении легкового автомобиля Mitsubishi Lancer и маршрутки с пассажирами в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:57
Политика

На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР

На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол

ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона» Оньекуру

22-летний Оньекуру перешел в «Эвертон» в 2017 году.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22

Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Общество

Областной реабилитационный центр для детей‐аутистов появится в Клину

Областной реабилитационный центр для детей с аутизмом планируют создать в Клину к 2023 году.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам

Менее злые языки написали, что у ростовчанки красивая фигура, и одежду ей следует подбирать другую.
Обновлено в 07:27
Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Спорт

Лебедев отреагировал на обвинения во взятке против чемпиона Попова

Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал обвинения почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова в получении взятки в 2009 году во время голосования за столицу летней Олимпиады-2016, передает Sport24.
Обновлено в 07:54
Политика

«Нафтогаз» потребует от России компенсацию при прекращении транзита

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 06:50
Футбол

«Аякс» пожелал удачи Френки де Йонгу в «Барселоне»

"Аякс" в Twitter оригинальным образом пожелал удачи бывшему полузащитнику своей команды Френки де Йонгу, перешедшему в "Барселону".
Обновлено в 05:32
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