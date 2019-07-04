Подавляющее большинство автовладельцев в России (93%) не исключают дальнейшего повышения цен на бензин. Противоположного мнения придерживаются лишь 7%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательский холдинг «Ромир».

Роста цен на бензин в РФ не исключают 93% автовладельцев

Политика Единороссам посоветовали «заткнуть фонтан» Член Высшего совета партии Дмитрий Орлов напомнил коллегам "замечательную формулу" Козьмы Пруткова: "Если у тебя есть фонтан, заткни его".

Армия и оружие Танки на улицах Вашингтона: Трамп готовится к войне Например, американские журналисты с удивлением обнаружили на улицах Вашингтона самые настоящие ржавые танки, а представители Пентагона заявили, что внешний вид боевой техники на самом деле не имеет особого значения.

Авто Toyota представила новый микроавтобус Hiace для России Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.

Политика Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.

Происшествия В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.

Гаджеты Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6 В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.

Спорт МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.

Авто Полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС в России Как сообщает портал «Лада.онлайн», 3 июля этого года «АвтоВАЗу» было выдано «Одобрение типа транспортного средства» - ОТТС на полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta.

Происшествия МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.

Происшествия Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Общество Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.

Происшествия Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.

Происшествия Сотрудница почты похищала билеты лотереи и получала выигрыши Билеты сотрудница почты похищала в течение двух лет, пишет издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

Политика Царев назвал причину похищения офицера ДНР Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что похищение экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха украинскими спецслужбами связано с расследованием дела о крушении малайзийского Boeing.

Политика Берлускони рассказал о встрече с Путиным Бывший итальянский премьер, председатель партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила взаимоуважение, дружбу и важность отношений двух государств.

Наука В Балтийском море дайверы обнаружили затонувшее судно Koenig, являющаяся активным участником клуба подводных исследователей Музея Мирового океана, совершила первое погружение на затонувший объект, который находится на глубине 25 метров на траверсе Зеленоградска.

Политика «Нафтогаз» потребует компенсацию при прекращении транзита с 2020 года Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Происшествия Грузовик врезался в стену посольства России в Тегеране В стену посольства России в Тегеране врезался грузовик. Погиб водитель транспортного средства.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.

Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе Кратковременные дожди и прохладная погода с температурой воздуха не выше +20 градусов ожидаются в столице на следующей неделе.

Экономика Эксперты прогнозируют двукратный рост кибератак на российские банки "Аналитики Solar JSOC прогнозируют дальнейший рост таких атак на финансово-кредитный сектор, подчеркивая, что в 2019 году количество попыток вывода денежных средств из банков может вырасти в два раза", - уточняется в сообщении.

Шоу-бизнес Алеся Кафельникова отгородилась от всех, кто связан с наркотиками В себя пришла и восстановила свое душевное равновесие Алеся Кафельникова только на Бали.