Финансы

Рост золота и нефти поддержит РТС и рубльПРАЙМ 02:06

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Российский рынок в четверг продемонстрировал позитивную динамику на фоне резкого роста нефти из-за атаки двух танкеров вблизи берегов ОАЭ. Ответственность за инцидент никто не взял, но США поспешили обвинить в атаке Иран.
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Горящий танкер и отступающая ставка. 5 важных событий недели

РБК13:10

Рост золота и нефти поддержит РТС и рубль

ПРАЙМ02:06
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Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Обновлено в 04:13
Политика

Климкин опроверг информацию о его назначении послом в США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, которого Верховная рада всё никак не может отправить в отставку, опроверг информацию ряда украинских СМИ о том, что его могут назначить послом в США.
Обновлено в 15:47
Футбол

Роналду похвастался достижениями за год

Роналду забил победный мяч в Суперкубке Италии. Взял титул Серии А, забил 21 гол и получил звание лучшего игрока.
Обновлено в 16:54
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено в 09:29
Транспорт

На Крымском мосту соединили рельсы на первом железнодорожном пути

Строители завершили укладку рельсов на первом железнодорожном пути Крымского моста, была проведена стыковка двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь».
Обновлено в 01:39
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Авто

BMW показала тизер нового BMW Vision M Next Concept

Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Религия

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких - эти дни и называются "родительские".
Обновлено в 17:28
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие

Британский спецназ направят на борьбу с Россией

Британские военачальники предложили переориентировать спецназ с борьбы против террористов в Сирии и Ираке на противодействие России и другим государствам.
Обновлено в 02:28
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Умер участник массовой драки в селе под Пензой

Обновлено в 15:29
Политика

Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You

Обновлено в 17:25
Армия и оружие

Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ

Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 19:24
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Авто

5 лучших авто для семьи с детьми 2019

К выбору автомобиля для семьи, в которой есть дети, следует подходить с большей ответственностью и учитывать несколько немаловажных моментов.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Мантуров прокомментировал отчет МАК о трагедии в Шереметьеве

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, комментируя предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о расследовании катастрофы 5 мая.
Обновлено в 10:51
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Здоровье

Профилактика и лечение простудных заболеваний с помощью трав

Что касается гриппа, то многим из нас известно, что основа лечения этого вируса - растения, вызывающие потоотделение.
Обновлено в 14:47
Экономика

Россия планирует открыть отделение торгового представительства в Гонконге

Торговое представительство России в Китае ведет активную работу по вопросу открытия отделения в Гонконге, сроки пока не определены, заявил РИА Новости торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин.
Обновлено в 20:51
Культура

Художник Авдей Тер-Оганьян вернулся в Россию

В 1998 году в отношении художника было возбуждено уголовное дело по 282 статье УК РФ за акцию «Юный безбожник» на выставке «Арт-Манеж».
Обновлено в 07:20
Гаджеты

Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1

Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено в 11:15
Энергетика

Новак рассказал о будущем формате сотрудничества стран ОПЕК+

Министр энергетики Новак сообщил, что в настоящее время идет заключительное согласование переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+ с 25-26 июня на начало июля, а также парафирования Хартии, которая утвердит долгосрочные отношения сотрудничества.
Обновлено в 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
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