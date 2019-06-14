Финансы
Рост золота и нефти поддержит РТС и рубльПРАЙМ 02:06
Российский рынок в четверг продемонстрировал позитивную динамику на фоне резкого роста нефти из-за атаки двух танкеров вблизи берегов ОАЭ. Ответственность за инцидент никто не взял, но США поспешили обвинить в атаке Иран.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:24, Вашингтон
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Обновлено в 04:13
Политика
Климкин опроверг информацию о его назначении послом в США
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, которого Верховная рада всё никак не может отправить в отставку, опроверг информацию ряда украинских СМИ о том, что его могут назначить послом в США.
Обновлено в 15:47
Футбол
Роналду похвастался достижениями за год
Роналду забил победный мяч в Суперкубке Италии. Взял титул Серии А, забил 21 гол и получил звание лучшего игрока.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Транспорт
На Крымском мосту соединили рельсы на первом железнодорожном пути
Строители завершили укладку рельсов на первом железнодорожном пути Крымского моста, была проведена стыковка двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь».
Обновлено в 01:39
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Авто
BMW показала тизер нового BMW Vision M Next Concept
Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Религия
Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?
Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких - эти дни и называются "родительские".
Обновлено в 17:28
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие
Британский спецназ направят на борьбу с Россией
Британские военачальники предложили переориентировать спецназ с борьбы против террористов в Сирии и Ираке на противодействие России и другим государствам.
Обновлено в 02:28
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Умер участник массовой драки в селе под Пензой
Обновлено в 15:29
Политика
Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 19:24
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Авто
5 лучших авто для семьи с детьми 2019
К выбору автомобиля для семьи, в которой есть дети, следует подходить с большей ответственностью и учитывать несколько немаловажных моментов.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Мантуров прокомментировал отчет МАК о трагедии в Шереметьеве
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, комментируя предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о расследовании катастрофы 5 мая.
Обновлено в 10:51
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Здоровье
Профилактика и лечение простудных заболеваний с помощью трав
Что касается гриппа, то многим из нас известно, что основа лечения этого вируса - растения, вызывающие потоотделение.
Обновлено в 14:47
Экономика
Россия планирует открыть отделение торгового представительства в Гонконге
Торговое представительство России в Китае ведет активную работу по вопросу открытия отделения в Гонконге, сроки пока не определены, заявил РИА Новости торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин.
Обновлено в 20:51
Культура
Художник Авдей Тер-Оганьян вернулся в Россию
В 1998 году в отношении художника было возбуждено уголовное дело по 282 статье УК РФ за акцию «Юный безбожник» на выставке «Арт-Манеж».
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1
Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено в 11:15
Энергетика
Новак рассказал о будущем формате сотрудничества стран ОПЕК+
Министр энергетики Новак сообщил, что в настоящее время идет заключительное согласование переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+ с 25-26 июня на начало июля, а также парафирования Хартии, которая утвердит долгосрочные отношения сотрудничества.
Обновлено в 12:14