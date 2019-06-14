Рост золота и нефти поддержит РТС и рубльПРАЙМ 02:06

Российский рынок в четверг продемонстрировал позитивную динамику на фоне резкого роста нефти из-за атаки двух танкеров вблизи берегов ОАЭ. Ответственность за инцидент никто не взял, но США поспешили обвинить в атаке Иран.

Рост золота и нефти поддержит РТС и рубль

Общество Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Энергетика «Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.

Шоу-бизнес Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.

Происшествия Ликвидирован пожар в историческом здании на Пречистенке Информация о пожаре в здании по адресу: улица Пречистенка, д. 36, стр. 1, поступила в 10:10 мск, его площадь составила 200 кв. м. Как сообщил журналистам начальнике Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения пожара на соседнее здание.

Политика Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции.

Игры Crytek устроила бесплатные выходные в Hunt: Showdown Разработчики из студии Crytek объявили о начале бесплатных выходных в Hunt: Showdown.

Происшествия Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.

Футбол Роналду назвал незабываемым свой первый сезон в «Ювентусе» Португальский футболист Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков туринского "Ювентуса" за поддержку и отметил, что провел незабываемый сезон в итальянском клубе.

Шоу-бизнес Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Происшествия В Москве рассмотрят вопрос об аресте владельца Optima Development Следствие ходатайствует об аресте владельца компании Optima Development Альберта Худояна по подозрению в хищении 100 миллионов долларов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Карабанов.

Политика Зеленский пообещал освобождение задержанных Россией моряков в «ближайшее время» Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Технологии ФАС потребовала объяснений у «Билайна» и Mail.ru Group Ранее RSpectr рассказывал о том, что пользователи «Билайна» и сервисов Mail.ru Group столкнулись со сложностями: абоненты оператора, являющиеся пользователями сервисов медиахолдинга, не могут полноценно работать с такими ресурсами, как Mail.ru, «Одноклассники», «ВКонтакте», Delivery Club и т.д. Изображение: Fas.gov.ru.

Интернет В Москве произошел массовый сбой геолокации В пресс-службе геосервисов «Яндекса» позднее сообщили «Ленте.ру», что такие ошибки наиболее вероятно связаны со сбоями GPS, и происходят вне инфраструктуры интернет-сервисов, в том числе и их «Навигатора».

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.