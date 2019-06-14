Финансы

Рост золота и нефти поддержит РТС и рубльПРАЙМ 02:06

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Российский рынок в четверг продемонстрировал позитивную динамику на фоне резкого роста нефти из-за атаки двух танкеров вблизи берегов ОАЭ. Ответственность за инцидент никто не взял, но США поспешили обвинить в атаке Иран.
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Индексы США и нефть выросли после взрывов в Оманском заливе

РБК02:07

Рост золота и нефти поддержит РТС и рубль

ПРАЙМ02:06
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