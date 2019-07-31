В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным Росстата, в 2018 году в теплицах вырастили более 1 млн т овощей — это был рекордный уровень за последние 10 лет. Как ранее говорили «Известиям» в Минсельхозе, рост по сравнению с 2017-м составил около 10%. Таким образом, в этом году урожай должен показать новый рекорд.

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