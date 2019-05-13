Экономика

Рост средней зарплаты до 135 тысяч рублей спрогнозировали в МосквеМосква 24 05:32

В течение пяти–шести лет средняя зарплата в Москве вырастет до 120–135 тысяч рублей. Такой прогноз дал городской департамент экономической политики и развития, передает РИА Новости. Ведомство ожидает увеличения валового регионального продукта и других макроэкономических показателей.
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Средняя зарплата в Москве может достигнуть 135 тыс. рублей к 2024 году

ТАСС07:59

Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей

РИА Новости04:14

Рост средней зарплаты до 135 тысяч рублей спрогнозировали в Москве

Москва 2405:32

Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей

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Вечерняя Москва04:29

Власти спрогнозировали рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей

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Средняя зарплата в Москве может вырасти до 135 тысяч рублей

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В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
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ВЦИОМ назвал любимых героев сериала «Игра престолов» у россиян

Самыми любимыми героями «Игры престолов» стали Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер, за которых проголосовало 24% опрошенных, сообщает РИА Новости.
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«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра

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Космос

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Неделю назад украинские СМИ преподнесли сенсационные новости фанатам Насти Каменских и Потапа, сообщив, что пара намеревается скрепить свои отношения браком.
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Прокурор обнаружил нарушения в работе департамента Глацких

В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».
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Два самолета столкнулись на Аляске

Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .
Обновлено в 21:15
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала пивного гиганта AB InBev на €200 млн

Одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний AB InBev оштрафована на 200 млн 409 тысяч евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.
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Названы самые угоняемые автомобили в России

Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
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Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

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«СЭ»: «Спартак» будет ориентироваться на трансферную модель «Краснодара»

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Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
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Политика

Двое граждан РФ попросили политического убежища в Украине

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиян, которые незаконно пересекли государственную границу.
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Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

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Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
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