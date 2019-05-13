Экономика
Рост средней зарплаты до 135 тысяч рублей спрогнозировали в МосквеМосква 24 05:32
В течение пяти–шести лет средняя зарплата в Москве вырастет до 120–135 тысяч рублей. Такой прогноз дал городской департамент экономической политики и развития, передает РИА Новости. Ведомство ожидает увеличения валового регионального продукта и других макроэкономических показателей.
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Что предполагалось построить для ВНХК Проект "Роснефти" по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
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В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
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Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
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Общество
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В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».
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Одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний AB InBev оштрафована на 200 млн 409 тысяч евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.
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Экономика
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Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
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Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
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Двое граждан РФ попросили политического убежища в Украине
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Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
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