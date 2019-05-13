Рост средней зарплаты до 135 тысяч рублей спрогнозировали в МосквеМосква 24 05:32

В течение пяти–шести лет средняя зарплата в Москве вырастет до 120–135 тысяч рублей. Такой прогноз дал городской департамент экономической политики и развития, передает РИА Новости. Ведомство ожидает увеличения валового регионального продукта и других макроэкономических показателей.

Рост средней зарплаты до 135 тысяч рублей спрогнозировали в Москве

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