Экономика

Рост средней зарплаты до 135 тысяч рублей спрогнозировали в МосквеМосква 24 05:32

В течение пяти–шести лет средняя зарплата в Москве вырастет до 120–135 тысяч рублей. Такой прогноз дал городской департамент экономической политики и развития, передает РИА Новости. Ведомство ожидает увеличения валового регионального продукта и других макроэкономических показателей.
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