Общество
Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгодаИзвестия 13:16
По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%). Об этом в понедельник, 19 августа, сообщается на сайте Росстата.
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Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Российский подросток убил пять человек топором
Обновлено вчера в 07:21
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 14:11
Политика
Нетаньяху заверил, что его жена не хотела оскорбить Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.
Обновлено в 14:18
Политика
Финляндия не оценила амбиции Польши против «Северного потока-2»
Высший административный суд оставил в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, согласно которому российский проект "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG) может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 13:00
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Политика
Путин прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал возможность возобновления формата «Большой восьмерки».
Обновлено в 12:40
Наука
Грибной сезон
Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Турецкий военный конвой подвергся обстрелу со стороны ВВС Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.
Обновлено в 07:40
Футбол
Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом»
Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Мефедова и Долженкова освободили из украинского СИЗО
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
У главного тренера «Ювентуса» Сарри выявлена пневмония
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не сможет некоторое время руководить командой.
Обновлено в 14:33
Экономика
Счетная палата: доходы россиян продолжают падать
Ранее Правда.ру публиковала статистику Счетной палаты по итогам первого квартала 2019 года, в котором реальные доходы россиян снизились на 2,3%.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:45
Политика
Болгария приняла заявку Росатома на участие в проекте АЭС «Белене»
Госкорпорация «Росатом» подала заявку на участие в проекте строительства атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц
Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Технологии
Н.Давыдов и М.Тавер вложили в ГРР-стартап $2,5 млн
Фонд Николая Давыдова и Михаила Тавера Gagarin Capital и Y Combinator инвестировали 2,5 млн долларов в геологоразведочный стартап Earth AI, сообщает портал Rusbase со ссылкой на представителя Gagarin Capital.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Ленобласти КамАЗ врезался в пассажирский автобус
Обновлено в 13:44
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Гаджеты
Флагманские OnePlus 7T и 7T Pro дебютируют в конце сентября
Презентация новых смартфонов от OnePlus состоится 26 сентября, об этом сообщил информатор Max J. В Twitter он написал, что презентация OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro пройдет в Индии, а в продажу смартфоны поступят 15 октября.
Обновлено в 14:32
Наука
Активация гена помогла «разубедить» клетки становиться раковыми
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Стало известно, сколько вооружения и техники получили ВСУ за 5 лет
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, сколько вооружения и техники получили Вооруженные силы Украины за 5 лет.
Обновлено в 14:37
Общество
Почти половина жителей РФ никогда не играла в видеоигры
Около половины жителей России (48%) никогда не играли в видеоигры (48%). Играют в видеоигры 19%, перестали — 33% опрошенных.
Обновлено в 04:37
Здоровье
В США выявили неизлечимую болезнь, вызванную курением вейпа
Обновлено в 14:42
Происшествия
Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково
Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16