По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%). Об этом в понедельник, 19 августа, сообщается на сайте Росстата.

Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода

Финансы Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.

Общество Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.

Политика Нетаньяху заверил, что его жена не хотела оскорбить Украину Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.

Политика Финляндия не оценила амбиции Польши против «Северного потока-2» Высший административный суд оставил в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, согласно которому российский проект "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG) может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии.

Экономика России дали «год-полтора» до кризиса Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.

Политика Путин прокомментировал возможность возвращения России в G8 Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал возможность возобновления формата «Большой восьмерки».

Наука Грибной сезон Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой Турецкий военный конвой подвергся обстрелу со стороны ВВС Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.

Футбол Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом» Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Футбол У главного тренера «Ювентуса» Сарри выявлена пневмония Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не сможет некоторое время руководить командой.

Экономика Счетная палата: доходы россиян продолжают падать Ранее Правда.ру публиковала статистику Счетной палаты по итогам первого квартала 2019 года, в котором реальные доходы россиян снизились на 2,3%.

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Общество Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.

Политика Болгария приняла заявку Росатома на участие в проекте АЭС «Белене» Госкорпорация «Росатом» подала заявку на участие в проекте строительства атомной электростанции «Белене» в Болгарии.

Происшествия Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.

Технологии Н.Давыдов и М.Тавер вложили в ГРР-стартап $2,5 млн Фонд Николая Давыдова и Михаила Тавера Gagarin Capital и Y Combinator инвестировали 2,5 млн долларов в геологоразведочный стартап Earth AI, сообщает портал Rusbase со ссылкой на представителя Gagarin Capital.

Гаджеты 29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.

Гаджеты Флагманские OnePlus 7T и 7T Pro дебютируют в конце сентября Презентация новых смартфонов от OnePlus состоится 26 сентября, об этом сообщил информатор Max J. В Twitter он написал, что презентация OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro пройдет в Индии, а в продажу смартфоны поступят 15 октября.

Армия и оружие Стало известно, сколько вооружения и техники получили ВСУ за 5 лет Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, сколько вооружения и техники получили Вооруженные силы Украины за 5 лет.

Общество Почти половина жителей РФ никогда не играла в видеоигры Около половины жителей России (48%) никогда не играли в видеоигры (48%). Играют в видеоигры 19%, перестали — 33% опрошенных.