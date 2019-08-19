Общество

Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгодаИзвестия 13:16

По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%). Об этом в понедельник, 19 августа, сообщается на сайте Росстата.
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Уральский регион стал одним из лидеров по падению рождаемости

URA.Ru14:35

Росстат сообщил об ускорении естественной убыли населения

Дождь13:54

Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России

РБК10:10

Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода

Известия13:16

Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России

Газета.Ru12:41

В России ускорилась убыль населения

Lenta.ru11:49

Рождаемость в России выросла только в двух регионах. Татарстан не в их числе

БИЗНЕС Online10:44
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Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Российский подросток убил пять человек топором

Обновлено вчера в 07:21
Общество

Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе

Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 14:11
Политика

Нетаньяху заверил, что его жена не хотела оскорбить Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.
Обновлено в 14:18
Политика

Финляндия не оценила амбиции Польши против «Северного потока-2»

Высший административный суд оставил в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, согласно которому российский проект "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG) может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

Обновлено в 13:00
Экономика

России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Политика

Путин прокомментировал возможность возвращения России в G8

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал возможность возобновления формата «Большой восьмерки».
Обновлено в 12:40
Наука

Грибной сезон

Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Турецкий военный конвой подвергся обстрелу со стороны ВВС Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.
Обновлено в 07:40
Футбол

Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом»

Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Мефедова и Долженкова освободили из украинского СИЗО

Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Футбол

У главного тренера «Ювентуса» Сарри выявлена пневмония

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не сможет некоторое время руководить командой.
Обновлено в 14:33
Экономика

Счетная палата: доходы россиян продолжают падать

Ранее Правда.ру публиковала статистику Счетной палаты по итогам первого квартала 2019 года, в котором реальные доходы россиян снизились на 2,3%.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Общество

Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках

Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:45
Политика

Болгария приняла заявку Росатома на участие в проекте АЭС «Белене»

Госкорпорация «Росатом» подала заявку на участие в проекте строительства атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц

Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Технологии

Н.Давыдов и М.Тавер вложили в ГРР-стартап $2,5 млн

Фонд Николая Давыдова и Михаила Тавера Gagarin Capital и Y Combinator инвестировали 2,5 млн долларов в геологоразведочный стартап Earth AI, сообщает портал Rusbase со ссылкой на представителя Gagarin Capital.
Обновлено в 10:58
Происшествия

В Ленобласти КамАЗ врезался в пассажирский автобус

Обновлено в 13:44
Гаджеты

29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV

Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Гаджеты

Флагманские OnePlus 7T и 7T Pro дебютируют в конце сентября

Презентация новых смартфонов от OnePlus состоится 26 сентября, об этом сообщил информатор Max J. В Twitter он написал, что презентация OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro пройдет в Индии, а в продажу смартфоны поступят 15 октября.
Обновлено в 14:32
Наука

Активация гена помогла «разубедить» клетки становиться раковыми

Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Стало известно, сколько вооружения и техники получили ВСУ за 5 лет

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, сколько вооружения и техники получили Вооруженные силы Украины за 5 лет.
Обновлено в 14:37
Общество

Почти половина жителей РФ никогда не играла в видеоигры

Около половины жителей России (48%) никогда не играли в видеоигры (48%). Играют в видеоигры 19%, перестали — 33% опрошенных.
Обновлено в 04:37
Здоровье

В США выявили неизлечимую болезнь, вызванную курением вейпа

Обновлено в 14:42
Происшествия

Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково

Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
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