Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата. Речь идет о Москве, где прирост рождаемости за год составил 5,9%, и о Республике Карачаево-Черкесия, где количество родившихся увеличилось на 4,7% в годовом выражении.

с чего всё началось

По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%). Об этом в понедельник, 19 августа, сообщается на сайте Росстата.

Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода

Футбол «Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби Нападающий Федор Чалов выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч шестого тура чемпионата России по футболу против столичного "Спартака", сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.

Политика Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.

Политика Зеленский просит Нетаньяху признать Голодомор геноцидом Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать Голодомор 1932-33 годов актом "геноцида украинского народа", сообщает РИА "Новости".

Экономика Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.

Происшествия Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.

Происшествия В Балашихе загорелся химический завод Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Политика Путин рассказал о превентивных мерах из-за взрыва под Северодвинском Президент России Владимир Путин заверил, что никакой угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.

Здоровье Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.

Экономика Красное мясо может попасть в перечень «налогов на грех» По мнению специалистов, повышение налогов на красное мясо приведет к росту популярности вегетарианских диет.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Экономика Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.

Политика Швейцарские истребители сопроводили самолет с делегацией Путина На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.

Происшествия Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Генпрокуратура Узбекистана завела новые дела против Гульнары Каримовой Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны, о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Происшествия Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Политика Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Экономика НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России "По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.

Наука Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.

Происшествия Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".