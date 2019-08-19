Общество
Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгодаИзвестия 13:16
По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%). Об этом в понедельник, 19 августа, сообщается на сайте Росстата.
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с чего всё началось
Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата. Речь идет о Москве, где прирост рождаемости за год составил 5,9%, и о Республике Карачаево-Черкесия, где количество родившихся увеличилось на 4,7% в годовом выражении.РБК10:10
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