Рост в июне замедлился по сравнению с динамикой в мае (4,3%), а также оказался существенно ниже динамики в июне прошлого года (6,7%), когда на показатели ресторанного рынка повлиял Чемпионат мира по футболу, который принимала Россия.

Рост ресторанного рынка в России замедлился до 2,5% в июне

Армия и оружие Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве 15 июля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о способности украинских крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост.

Политика Новая Верховная Рада соберется не раньше осени По мнению главы офиса президента Украины Андрея Богдана, первое заседание нового состава парламента вряд ли состоится ранее 1 сентября этого года.

Экономика Топилин объяснил рост числа бедных россиян Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил новые данные Росстата о бедности россиян, передает РИА "Новости".

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).

Экономика Греф попросил Путина помочь Антипинскому НПЗ Предправления Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина помочь Антипинскому НПЗ, рассказали «Ведомостям» два чиновника и собеседник, близкий к банку.

Политика Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.

Политика В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Политика «Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Происшествия Задержан ректор Дагестанского государственного университета В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.

Космос Лучшее за день. 29 июля Как СМИ маскируют «наживки» для читателя, что нашел TESS и каким будет население Земли в будущем, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.

Технологии Ростех: россияне смогут экономить на ЖКХ при помощи «умных» счетчиков Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) в 2020 году запустит серийное производство "умных" приборов учета газа, воды и электроэнергии, способных подсказывать потребителю о возможностях экономии энергоресурсов, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Музыка Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Экономика Цены на нефть растут в ожидании снижения ставки ФРС Президент США Дональд Трамп в понедельник сказал, что небольшого снижения процентной ставки будет недостаточно, усилив давление на центральный банк в преддверии заседания.

Культура «Русские сезоны» в Германии посетили более миллиона человек Мероприятия масштабного проекта по представлению культуры РФ иностранному зрителю «Русские сезоны» в Германии посетили свыше миллиона человек.

Технологии НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay Национальная система платежных карт (НСПК) хочет перенести на территорию России процесс обработки токенизированных платежей, совершающихся при помощи мобильных бесконтактных сервисов.

Технологии Кошелек Blockchain запустил собственную криптобиржу Кошелек Blockchain запустит собственную криптовалютную биржу.

Армия и оружие В США нашли способ ликвидации российских гиперзвуковых ракет «Циркон» По мнению обозревателей издания avia.pro, США работают над оружием направленным на ликвидацию российских гиперзвуковых ракет «Циркон».

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,41 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 70,52 рубля.