Экономика
Рост ресторанного рынка в России замедлился до 2,5% в июнеИнтерфакс 09:02
Рост в июне замедлился по сравнению с динамикой в мае (4,3%), а также оказался существенно ниже динамики в июне прошлого года (6,7%), когда на показатели ресторанного рынка повлиял Чемпионат мира по футболу, который принимала Россия.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:23, Вашингтон
Армия и оружие
Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве
15 июля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о способности украинских крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 09:06
Транспорт
В Тулуне из-за паводка закрыли участок федеральной трассы «Сибирь»
Участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", проходящий через город Тулун Иркутской области, закрыт из-за паводка.
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Новая Верховная Рада соберется не раньше осени
По мнению главы офиса президента Украины Андрея Богдана, первое заседание нового состава парламента вряд ли состоится ранее 1 сентября этого года.
Обновлено в 08:28
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил новые данные Росстата о бедности россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:18
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).
Обновлено в 07:40
Экономика
Греф попросил Путина помочь Антипинскому НПЗ
Предправления Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина помочь Антипинскому НПЗ, рассказали «Ведомостям» два чиновника и собеседник, близкий к банку.
Обновлено в 07:55
Политика
Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.
Обновлено в 08:25
Политика
В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:48
Политика
«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского государственного университета
В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.
Обновлено в 08:37
Космос
Лучшее за день. 29 июля
Как СМИ маскируют «наживки» для читателя, что нашел TESS и каким будет население Земли в будущем, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 16:59
Технологии
Ростех: россияне смогут экономить на ЖКХ при помощи «умных» счетчиков
Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) в 2020 году запустит серийное производство "умных" приборов учета газа, воды и электроэнергии, способных подсказывать потребителю о возможностях экономии энергоресурсов, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 05:46
Музыка
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Экономика
Цены на нефть растут в ожидании снижения ставки ФРС
Президент США Дональд Трамп в понедельник сказал, что небольшого снижения процентной ставки будет недостаточно, усилив давление на центральный банк в преддверии заседания.
Обновлено в 02:16
Культура
«Русские сезоны» в Германии посетили более миллиона человек
Мероприятия масштабного проекта по представлению культуры РФ иностранному зрителю «Русские сезоны» в Германии посетили свыше миллиона человек.
Обновлено в 09:08
Футбол
Кечинов: «Федун не жмот, но „Спартак“ превращается в середняка»
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход из команды Фернандо.
Обновлено в 07:47
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Национальная система платежных карт (НСПК) хочет перенести на территорию России процесс обработки токенизированных платежей, совершающихся при помощи мобильных бесконтактных сервисов.
Обновлено в 01:22
Технологии
Кошелек Blockchain запустил собственную криптобиржу
Кошелек Blockchain запустит собственную криптовалютную биржу.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
В США нашли способ ликвидации российских гиперзвуковых ракет «Циркон»
По мнению обозревателей издания avia.pro, США работают над оружием направленным на ликвидацию российских гиперзвуковых ракет «Циркон».
Обновлено в 04:52
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест Навального
Обновлено в 09:00
Политика
Порошенко вместе с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 11:46
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,41 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 70,52 рубля.
Обновлено вчера в 03:06
Общество
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15