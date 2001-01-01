Экономика

Рост ресторанного рынка в России замедлился до 2,5% в июнеИнтерфакс 09:02

Рост в июне замедлился по сравнению с динамикой в мае (4,3%), а также оказался существенно ниже динамики в июне прошлого года (6,7%), когда на показатели ресторанного рынка повлиял Чемпионат мира по футболу, который принимала Россия.
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Ресторанный рынок в июне замедлил рост до 2,5% - Росстат

Финмаркет09:04

Рост ресторанного рынка в России замедлился до 2,5% в июне

Интерфакс09:02

Ресторанный рынок РФ в июне замедлил рост на 1,8 п.п

Агентство новостей розничной торговли09:00
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Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве

15 июля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о способности украинских крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост.
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В Тулуне из-за паводка закрыли участок федеральной трассы «Сибирь»

Участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", проходящий через город Тулун Иркутской области, закрыт из-за паводка.
Обновлено вчера в 18:58
Политика

Новая Верховная Рада соберется не раньше осени

По мнению главы офиса президента Украины Андрея Богдана, первое заседание нового состава парламента вряд ли состоится ранее 1 сентября этого года.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве полицейских в Астрахани

Обновлено в 04:46
Экономика

Топилин объяснил рост числа бедных россиян

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил новые данные Росстата о бедности россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:18
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
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Происшествия

Собянин счел адекватным применение силы полицией на акции 27 июля

Обновлено в 07:57
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).
Обновлено в 07:40
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

Обновлено в 01:17
Экономика

Греф попросил Путина помочь Антипинскому НПЗ

Предправления Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина помочь Антипинскому НПЗ, рассказали «Ведомостям» два чиновника и собеседник, близкий к банку.
Обновлено в 07:55
Политика

Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.
Обновлено в 08:25
Политика

В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина

Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:48
Политика

«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев

Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Задержан ректор Дагестанского государственного университета

В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.
Обновлено в 08:37
Космос

Лучшее за день. 29 июля

Как СМИ маскируют «наживки» для читателя, что нашел TESS и каким будет население Земли в будущем, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

В Забайкалье вдову погибшего в Сирии военного лишили выплат

Обновлено в 09:05
Технологии

Ростех: россияне смогут экономить на ЖКХ при помощи «умных» счетчиков

Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) в 2020 году запустит серийное производство "умных" приборов учета газа, воды и электроэнергии, способных подсказывать потребителю о возможностях экономии энергоресурсов, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 05:46
Музыка

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Экономика

Цены на нефть растут в ожидании снижения ставки ФРС

Президент США Дональд Трамп в понедельник сказал, что небольшого снижения процентной ставки будет недостаточно, усилив давление на центральный банк в преддверии заседания.
Обновлено в 02:16
Культура

«Русские сезоны» в Германии посетили более миллиона человек

Мероприятия масштабного проекта по представлению культуры РФ иностранному зрителю «Русские сезоны» в Германии посетили свыше миллиона человек.
Обновлено в 09:08
Футбол

Кечинов: «Федун не жмот, но „Спартак“ превращается в середняка»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход из команды Фернандо.
Обновлено в 07:47
Технологии

НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay

Национальная система платежных карт (НСПК) хочет перенести на территорию России процесс обработки токенизированных платежей, совершающихся при помощи мобильных бесконтактных сервисов.
Обновлено в 01:22
Технологии

Кошелек Blockchain запустил собственную криптобиржу

Кошелек Blockchain запустит собственную криптовалютную биржу.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

В США нашли способ ликвидации российских гиперзвуковых ракет «Циркон»

По мнению обозревателей издания avia.pro, США работают над оружием направленным на ликвидацию российских гиперзвуковых ракет «Циркон».
Обновлено в 04:52
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест Навального

Обновлено в 09:00
Происшествия

СК проверит информацию о закрывшей ребенка в камере хранения матери

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Политика

Порошенко вместе с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 11:46
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,41 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 70,52 рубля.
Обновлено вчера в 03:06
Общество

Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
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