Экономика
Рост реальных зарплат в РФ замедлился в февралеNews.ru вчера в 10:00
В феврале в РФ замедлился рост реальных зарплат. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата. По данным ведомства, темп роста реальных начисленных зарплат в феврале составил 0,7% год к году против 1,1% месяцем ранее.
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В феврале рост среднемесячной реальной зарплаты в РФ замедлился до 0,7% - Росстат
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