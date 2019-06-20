Экономика
Росстат повысил оценку роста реальных зарплат россиянКоммерсантъ 09:56
Оценку роста реальной заработной платы российских граждан в мае Росстат повысил до 2,8% в годовом выражении. Сегодня на прямой линии Владимир Путин также говорил о постепенном восстановлении реальных годовых доходов населения после их глобального спада в 2016 году.
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