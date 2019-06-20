Рост реальных зарплат в РФ в мае замедлился до 2,8%Financial One 09:09

За пять месяцев рост составил 2,0% к соответствующему периоду прошлого года по сравнению с 9,1% в январе-мае 2018 года. Минэк прогнозирует рост реальных заработных плат в текущем году на 1,1% по сравнению с 6,8% в 2018 году.

Рост реальных зарплат в РФ в мае замедлился до 2,8%

Политика Российского депутата облили водой в парламенте Грузии Депутат Госдумы России, президент открывшейся в четверг в Тбилиси Межпарламентской ассамблем православия Сергей Гаврилов заявил о прекращении сессии, которую сорвали оппозиционные грузинские депутаты и их сторонники, а затем протесты высказали и руководители Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Армия и оружие «Адмирал Горшков» прошел Панамский канал В Карибском бассейне корабли и суда Северного флота продолжат выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода и совершат деловые заходы в порты островных государств.

Политика Госбюро расследований Украины вызовет Порошенко на допрос Государственное бюро расследований Украины в рамках дел, возбужденных по заявлениями юриста и экс-главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко, на очереди бывший глава государства Петр Порошенко, сообщил директор ведомства Роман Труба.

Происшествия У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества У продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.

Экономика В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.

Политика Филарет восстановил Киевский патриархат Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".

Музыка На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.

Шоу-бизнес Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.

Экономика Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган Умер основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщил «Ведомостям» представитель банка.

Политика Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.

Общество Умер бывший посол СССР в Великобритании Леонид Замятин Бывший гендиректор ТАСС и отставной посол СССР в Великобритании Леонид Замятин умер в возрасте 87 лет.

Энергетика На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Футбол Боккетти может перейти в «Ростов» Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.

Происшествия Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге отменили приговор По данным следствия, 7 ноября Игорь Щука попытался поджечь монумент возле Ельцин Центра, но его остановили сотрудники ЧОПа.

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".

Шоу-бизнес Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Футбол Агент: «Спартак» сделал предложение по Бруме Катио Бальде, агент полузащитника «РБ Лейпциг» Арминду Брумы, сообщил, что сразу три клуба сделали предложение по его клиенту.

Спорт Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.

Общество Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.

Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Единоборства Лебедев и Гуламирян договорились об условиях поединка Чемпион мира по версии WBA Super в первом тяжёлом весе Денис Лебедев (32-2, 23 КО) и чемпион мира по версии WBA Regular Арсен Гуламирян (24-0, 16 КО) договорились об условиях проведения поединка, сообщает BoxingScene.

Шоу-бизнес Малышева два часа гуляла по улицам босиком Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.

Футбол Сульшер получил 100 миллионов фунтов на летние трансферы Стала известна сумма, которую «Манчестер Юнайтед» выделил главному тренеру Уле Гуннару Сульшеру на летние трансферы, сообщает ESPN.

Экономика РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.

Происшествия Baza: в изнасиловании приемного сына заподозрили преподавателя ВШЭ Телеграм-канал Baza сообщил, что московские следователи вызвали на допрос преподавателя Высшей школы экономики - по информации канала, именно он является приемным родителем подростка, который, возможно, стал жертвой изнасилования в семье.