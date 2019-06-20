Экономика
Рост реальных зарплат в РФ в мае замедлился до 2,8%Financial One 09:09
За пять месяцев рост составил 2,0% к соответствующему периоду прошлого года по сравнению с 9,1% в январе-мае 2018 года. Минэк прогнозирует рост реальных заработных плат в текущем году на 1,1% по сравнению с 6,8% в 2018 году.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
Политика
Российского депутата облили водой в парламенте Грузии
Депутат Госдумы России, президент открывшейся в четверг в Тбилиси Межпарламентской ассамблем православия Сергей Гаврилов заявил о прекращении сессии, которую сорвали оппозиционные грузинские депутаты и их сторонники, а затем протесты высказали и руководители Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
В Карибском бассейне корабли и суда Северного флота продолжат выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода и совершат деловые заходы в порты островных государств.
Обновлено 18 июня в 08:13
Политика
Госбюро расследований Украины вызовет Порошенко на допрос
Государственное бюро расследований Украины в рамках дел, возбужденных по заявлениями юриста и экс-главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко, на очереди бывший глава государства Петр Порошенко, сообщил директор ведомства Роман Труба.
Обновлено в 11:51
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
У продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:29
Экономика
В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Умер основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обновлено в 09:04
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Общество
Умер бывший посол СССР в Великобритании Леонид Замятин
Бывший гендиректор ТАСС и отставной посол СССР в Великобритании Леонид Замятин умер в возрасте 87 лет.
Обновлено в 08:28
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Футбол
Боккетти может перейти в «Ростов»
Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге отменили приговор
По данным следствия, 7 ноября Игорь Щука попытался поджечь монумент возле Ельцин Центра, но его остановили сотрудники ЧОПа.
Обновлено в 10:14
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Футбол
Агент: «Спартак» сделал предложение по Бруме
Катио Бальде, агент полузащитника «РБ Лейпциг» Арминду Брумы, сообщил, что сразу три клуба сделали предложение по его клиенту.
Обновлено в 12:42
Спорт
Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии
Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Общество
Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами
В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:24
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Единоборства
Лебедев и Гуламирян договорились об условиях поединка
Чемпион мира по версии WBA Super в первом тяжёлом весе Денис Лебедев (32-2, 23 КО) и чемпион мира по версии WBA Regular Арсен Гуламирян (24-0, 16 КО) договорились об условиях проведения поединка, сообщает BoxingScene.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Малышева два часа гуляла по улицам босиком
Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.
Обновлено в 07:31
Футбол
Сульшер получил 100 миллионов фунтов на летние трансферы
Стала известна сумма, которую «Манчестер Юнайтед» выделил главному тренеру Уле Гуннару Сульшеру на летние трансферы, сообщает ESPN.
Обновлено в 09:57
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Baza: в изнасиловании приемного сына заподозрили преподавателя ВШЭ
Телеграм-канал Baza сообщил, что московские следователи вызвали на допрос преподавателя Высшей школы экономики - по информации канала, именно он является приемным родителем подростка, который, возможно, стал жертвой изнасилования в семье.
Обновлено в 13:03
Музыка
На XVI Конкурсе Чайковского начались прослушивания скрипачей
Первой по жеребьевке выступила в прослушиваниях конкурса скрипачей Ольга Волкова (концертмейстер Симфонического оркестра Мариинского театра), которая произвела на аудиторию впечатление зрелостью и убежденностью своих интерпретаций: особенно в прелюдиях Шостаковича и Третьей сонате Изаи.
Обновлено вчера в 03:40