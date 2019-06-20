Экономика
Рост реальных зарплат в РФ в мае замедлился до 2,8%Financial One 09:09
За пять месяцев рост составил 2,0% к соответствующему периоду прошлого года по сравнению с 9,1% в январе-мае 2018 года. Минэк прогнозирует рост реальных заработных плат в текущем году на 1,1% по сравнению с 6,8% в 2018 году.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:30, Вашингтон
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
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Авто
Потребительский терроризм: владелец отсудил 20 млн рублей за мнимый дефект
Мужчина в декабре 2017 года купил в дилерском центре «Арконт ЯРЛ» Ленд Ровер, а уже в мае 2018 года прислал претензию, что в машине обнаружен дефект: в поясничной части спинки водительского кресла, по его мнению, находится инородный предмет, что создает неудобство при движении.
Обновлено в 11:48
Футбол
Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды
Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде.
Обновлено в 05:51
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Умер основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обновлено в 09:04
Футбол
Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну
Организационный комитет чемпионата мира 2022 года в Катаре опроверг информацию о возможном переносе турнира в другую страну.
Обновлено в 10:42
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Музыка
Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом
Обновлено в 05:58
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено в 08:35
Политика
В Грузии оппозиция начала штурм парламента
Обновлено в 14:16
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Экономика
«Росатом» начал строительно-монтажные работы на месте АЭС «Пакш-2» в Венгрии
Госкорпорация "Росатом" начала строительно-монтажные работы на месте будущей АЭС "Пакш-2", которую будет построена в Венгрии с участием России, сообщила компания "Росатом — Центральная Европа".
Обновлено в 13:23
Политика
Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом
Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
Обновлено в 05:32
Политика
Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники
Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:47
Общество
В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам
За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.
Обновлено в 05:07
Политика
Путин ответил на обвинения в оккупации Донбасса
Президент России Владимир Путин считает, что обвинения в адрес Москвы в оккупации Донбасса — полная чушь и ложь.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают сходство сына Ксении Собчак с дедом
Поклонники отмечают, что малыш становится очень похож на своего деда, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который, к сожалению, ушел из жизни еще в 2000 году.
Обновлено в 08:06
Политика
Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Авто
Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии
В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
ЕС продлил санкции против России
Санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России и неоднократно продлевались.
Обновлено в 09:09
Футбол
«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или Хамеса
По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
Обновлено в 10:55
Политика
Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45