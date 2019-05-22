Экономика

Рекордный рост промышленности за два года фиксируют в РоссииАМИТЕЛ вчера в 12:52

Росстат информирует о росте промышленного производства в России в апреле 2019 года на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, сообщает РБК. Это рекордный скачок за последние два года.
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Ждать ли от промпроизводства РФ новых рекордов

ПРАЙМ07:15

Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

Ведомостивчера в 17:13

Минэкономразвития объяснило данные по резкому росту промпроизводства

Rambler News Serviceвчера в 10:23

В плохом росте российской промышленности виновата погода

Комсомольская правдавчера в 12:00

Рост промпроизводства в России ускорился в апреле

Росбалтвчера в 11:14

В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

РБКвчера в 12:12

Промышленное производство в России ускорилось до 4,9%

Взгляд.рувчера в 10:14
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Хоккей

Российская сборная по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира

Только что завершился четвертьфинал на чемпионате мира по хоккею в Словакии с участием сборных США и России.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Авто

Skoda представила обновленный Superb

Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено в 09:38
Общество

Роскачество нашло плесень в глазированных сырках

Обновлено в 11:47
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено в 13:03
Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Хоккей

Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал полуфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
Обновлено в 13:51
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Культура

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:32
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Хоккей

Кузнецов — о выходе в полуфинал: «В гробу полегче будет»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:56
Общество

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров

Обновлено в 03:57
Хоккей

Сборная России восемь раз обыгрывала США на чемпионатах мира

В Словакии стартует четвертьфинальная стадия чемпионата мира по хоккею, в рамках которой состоится матч между сборными России и США.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Россия договорилась направить военных в Конго

Владимир Путин и президент Демократической республики Конго (ДРК) Дени Сассу-Нгессо на переговорах в Москве договорились об отправке в ДРК российских военных.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха

Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Россия поставит в ЦАР новую партию оружия

В октябре 2018 года Россия направила в Комитет СБ ООН запрос на отправку в ЦАР второй партии оружия.
Обновлено в 09:47
Экономика

Орешкин назвал условия для роста экономики РФ

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что модель, которая обеспечит рост российской экономики не ниже 3%, пока не сформирована.
Обновлено в 14:09
Происшествия

На двух ветках московского метро приостановили движение поездов

Обновлено 21 мая в 13:01
Наука

Слепые представляют себе диких животных не хуже, чем зрячие

В целом результаты слепых и зрячих участников были близки: те и другие организовали животных аналогичным образом и дали схожие объяснения тому, почему разбили их именно на такие группы (дельфины похожи по форме на акул, а ленивцы по текстуре меха - на гризли).
Обновлено вчера в 14:56
Политика

SpaceX подала в суд на правительство США. Детали иска засекречены

SpaceX подала в суд на правительство США, сообщает The Washington Post.
Обновлено 20 мая в 03:40
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Здоровье

Сколько россиян погибло из-за врачебной ошибки

В основном в прошедшем году россияне умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака — 60% процентов умерших россиян погибли именно от этих недугов.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Париже у политика из Гвинеи украли бриллиант за 45 миллионов евро

Бриллиант стоимостью 45 миллионов евро украли в Париже у экс-кандидата в президенты Гвинеи от партии зелёных Мари-Мадлен Диубате, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 13:33
Общество

В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Обновлено в 13:05
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Армия и оружие

В ДНР эвакуируют работников насосной станции после обстрела ВСУ

Обновлено в 05:53
Кино

Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу

Обновлено в 11:22
Футбол

Игрок ЦСКА Фернандес готов перейти в испанский клуб

Ранее сообщалось, что "матрасники" могут отдать €30 млн за трансфер 28-летнего игрока столичного клуба.
Обновлено в 13:28
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
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