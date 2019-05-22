Экономика
Рекордный рост промышленности за два года фиксируют в РоссииАМИТЕЛ вчера в 12:52
Росстат информирует о росте промышленного производства в России в апреле 2019 года на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, сообщает РБК. Это рекордный скачок за последние два года.
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Минэкономразвития объяснило данные по резкому росту промпроизводства
Rambler News Serviceвчера в 10:23
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Хоккей
Российская сборная по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира
Только что завершился четвертьфинал на чемпионате мира по хоккею в Словакии с участием сборных США и России.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено в 09:38
Общество
Роскачество нашло плесень в глазированных сырках
Обновлено в 11:47
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Хоккей
Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал полуфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
Обновлено в 13:51
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако
Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Хоккей
Кузнецов — о выходе в полуфинал: «В гробу полегче будет»
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:56
Общество
Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров
Обновлено в 03:57
Хоккей
Сборная России восемь раз обыгрывала США на чемпионатах мира
В Словакии стартует четвертьфинальная стадия чемпионата мира по хоккею, в рамках которой состоится матч между сборными России и США.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Россия договорилась направить военных в Конго
Владимир Путин и президент Демократической республики Конго (ДРК) Дени Сассу-Нгессо на переговорах в Москве договорились об отправке в ДРК российских военных.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Россия поставит в ЦАР новую партию оружия
В октябре 2018 года Россия направила в Комитет СБ ООН запрос на отправку в ЦАР второй партии оружия.
Обновлено в 09:47
Экономика
Орешкин назвал условия для роста экономики РФ
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что модель, которая обеспечит рост российской экономики не ниже 3%, пока не сформирована.
Обновлено в 14:09
Происшествия
На двух ветках московского метро приостановили движение поездов
Обновлено 21 мая в 13:01
Наука
Слепые представляют себе диких животных не хуже, чем зрячие
В целом результаты слепых и зрячих участников были близки: те и другие организовали животных аналогичным образом и дали схожие объяснения тому, почему разбили их именно на такие группы (дельфины похожи по форме на акул, а ленивцы по текстуре меха - на гризли).
Обновлено вчера в 14:56
Политика
SpaceX подала в суд на правительство США. Детали иска засекречены
SpaceX подала в суд на правительство США, сообщает The Washington Post.
Обновлено 20 мая в 03:40
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Здоровье
Сколько россиян погибло из-за врачебной ошибки
В основном в прошедшем году россияне умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака — 60% процентов умерших россиян погибли именно от этих недугов.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Париже у политика из Гвинеи украли бриллиант за 45 миллионов евро
Бриллиант стоимостью 45 миллионов евро украли в Париже у экс-кандидата в президенты Гвинеи от партии зелёных Мари-Мадлен Диубате, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 13:33
Кино
Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу
Обновлено в 11:22
Футбол
Игрок ЦСКА Фернандес готов перейти в испанский клуб
Ранее сообщалось, что "матрасники" могут отдать €30 млн за трансфер 28-летнего игрока столичного клуба.
Обновлено в 13:28
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00