Рекордный рост промышленности за два года фиксируют в РоссииАМИТЕЛ вчера в 12:52

Росстат информирует о росте промышленного производства в России в апреле 2019 года на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, сообщает РБК. Это рекордный скачок за последние два года.

Рекордный рост промышленности за два года фиксируют в России

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Хоккей Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал полуфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.

Происшествия СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.

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Хоккей Кузнецов — о выходе в полуфинал: «В гробу полегче будет» Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.

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Здоровье Сколько россиян погибло из-за врачебной ошибки В основном в прошедшем году россияне умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака — 60% процентов умерших россиян погибли именно от этих недугов.

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