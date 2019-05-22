Экономика

Рост промышленности увеличился до двухлетнего максимумаНаша версия вчера в 02:44

Динамика роста промышленного производства в апреле 2019 года превзошла прогнозируемый показатель в 1,5% и составила 4,9% в годовом соотношении, против 1,2% в марте этого года, сообщает Росстат. Это максимальный прирост с мая 2017 года.
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В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

РБК22 мая в 12:12

Был ли апрельский рост в промышленности разворотным?

Finam.Ruвчера в 07:20

Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

Ведомости22 мая в 17:13

Ждать ли от промпроизводства РФ новых рекордов

ПРАЙМвчера в 07:15

Рост промпроизводства в России ускорился в апреле

Росбалт22 мая в 11:14

Промышленное производство в России ускорилось до 4,9%

Взгляд.ру22 мая в 10:14

Минэкономразвития объяснило данные по резкому росту промпроизводства

Rambler News Service22 мая в 10:23
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Обновлено в 02:02
Общество

Воскресший Скрипаль вышел на связь

Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Авто

Стала известна цветовая гамма Lada Granta Cross

Как сообщает портал «Цена Авто», новый кросс-универсал LADA Granta Cross будет представлен в 9 возможных цветовых решениях.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

В российской армии появилось новое звание

Обновлено в 03:12
Экономика

Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей

Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Культура

Сериал с Зеленским в роли президента заблокирован на YouTube

Обновлено вчера в 14:59
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие

Сирийские боевики захватили военную базу

Обновлено вчера в 18:23
Политика

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
Обновлено в 02:26
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Метель парализовала движение транспорта на Ямале

Метель и плохая видимость стали причиной отмены авиарейсов и движения парома по переправе Салехард — Лабытнанги на Ямале.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Татарстане обнаружили убитую семью в квартире

В Набережных Челнах в собственной квартире нашли погибшую семью из трех человек. У мужа, жены и их взрослого сына были ножевые ранения.
Обновлено в 03:28
Здоровье

Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды

Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

ФСБ пресекла работу четырех подпольных оружейных мастерских

Обновлено в 02:50
Экономика

Мост через Волгу потребует еще 80 млрд рублей

Расходы на эксплуатацию (16 лет) начнутся после того, как мост будет достроен (предполагается, что в 2024 г.).
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Обновлено вчера в 13:32
Авто

Skoda показала свой новый внедорожный Superb Scout

Бренд Skoda представил свой первый внедорожный универсал Superb Scout.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали замначальника УФССП

Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Татьяна Навка в Каннах очаровала своей элегантностью Антонио Бандераса

Фигуристка Татьяна Навка и знаменитый актер Антонио Бандерас весело провели время на ежегодном благотворительном балу amfAR, который был организован для сбора средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
Обновлено в 00:10
Хоккей

Сборная России выиграла первый период матча с США со счётом 2:0

Обновлено вчера в 10:50
Общество

Во Владивостоке директор школы уволилась после скандального выпускного

Обновлено в 03:07
Происшествия

На газопроводе в Пермском крае произошел пожар

Обновлено в 01:49
Технологии

MasterCard запустит сервис снятия наличных через QR-код

Назван срок старта тестирования оплаты покупок по QR-коду Сервис будет работать через специальное приложение и QR-код, который придётся просканировать с экрана банкомата, а потом подтвердить свою личность при помощи биометрии через смартфон – это могут быть отпечаток пальца или система распознавания лица.
Обновлено в 02:49
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок

Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Политика

Японское отделение Amazon прекратило продажу продукции компании Huawei

Японское отделение крупнейшего интернет-рынка Amazon приостановило продажу продукции китайской компании Huawei.
Обновлено в 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
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