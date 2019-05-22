Экономика
Рост промышленности увеличился до двухлетнего максимумаНаша версия вчера в 02:44
Динамика роста промышленного производства в апреле 2019 года превзошла прогнозируемый показатель в 1,5% и составила 4,9% в годовом соотношении, против 1,2% в марте этого года, сообщает Росстат. Это максимальный прирост с мая 2017 года.
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Минэкономразвития объяснило данные по резкому росту промпроизводства
Rambler News Service22 мая в 10:23
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Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
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Назван срок старта тестирования оплаты покупок по QR-коду Сервис будет работать через специальное приложение и QR-код, который придётся просканировать с экрана банкомата, а потом подтвердить свою личность при помощи биометрии через смартфон – это могут быть отпечаток пальца или система распознавания лица.
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