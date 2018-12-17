В целом за январь – ноябрь промышленность выросла на 2,9% к аналогичному периоду прошлого года. При этом рост добычи полезных ископаемых достиг нового максимума с начала года – 7,8% против 7,4% в октябре, а за 11 месяцев этот сектор вырос на 3,8% в годовом выражении.

Экономика Экономика Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка проявили три инвестора Минимум три инвестора проявили интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).

Финансы Финансы Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне» Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.

Экономика Экономика Казахстан обошел Россию в рейтинге благополучия Россия заняла 59-е место среди 152 стран в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года, свидетельствуют результаты исследования The Boston Consulting Group (BCG).

Экономика Экономика Инвестконсультантов обяжут бороться с финансированием терроризма По словам господина Тимофеева, было бы логично вывести новую категорию участников рынка из-под действия антиотмывочного закона, поскольку они не имеют на своих счетах клиентских активов и не совершают с ними операций.

Финансы Финансы Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries Как показывают данные Минфина США, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,629 млрд против $14,419 млрд месяцем ранее.

Энергетика Энергетика Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января снизится в 1,5 раза Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января, согласно расчетам Минфина, снизится в 1,5 раза или на $46,1 и составит $89 за тонну.

Экономика Экономика Российские банки за 10 месяцев увеличили выдачу кредиток на 69,2% Российские банки с января по октябрь 2018 года выдали 8,97 млн новых кредитных карт, что на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Экономика Экономика Правительство уточнило расходы на социальные нацпроекты На национальные проекты по демографии, здравоохранению, образованию и науке в ближайшие шесть лет потратят из разных источников более 6,5 трлн руб. Об этом на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.

Экономика Экономика Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 12 раз Президент Украины Петр Порошенко задекларировал доход 198 млн гривен ($7 млн).

Экономика Экономика Орешкин прогнозирует пик годовой инфляции около 5% в конце марта Глава Минэкономики Максим Орешкин прогнозирует, что пик значения годовой инфляции будет в пределах 5%, но не достигнет 6%. Он уточнил, что до значения чуть более 5% инфляция дойдет в конце марта 2019 года.

Экономика Экономика Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири» СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером, которому через различные структуры принадлежит около 42% в капитале МРСК, рассказал Иванов, отметив, что компания относится к предложению о передаче контроля отрицательно: «Мы сможем лучше управлять собственными активами».

Экономика Экономика В Малайзии выдвинули обвинения против Goldman Sachs Малайзия выдвинула первое уголовное обвинение против банка Goldman Sachs Group Inc в связи с хищением средств через государственный инвестиционный фонд 1MDB.

Экономика Экономика Франция ускорит введение налога с IT-гигантов Налог на IT-компании позволит собирать в бюджет 500 млн евро в год.

Экономика Экономика Госкомпании обязали перейти на отечественный софт до 2022 года Документ предусматривает обязать госкомпании и их дочерние структуры составить план поэтапного перехода на отечественный софт и начать его выполнение.