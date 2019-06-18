Экономика

Рост промышленного производства в России замедлился в пять разВедомости 09:31

Рост промышленного производства в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Росстат сообщил о росте промышленности за пять месяцев на 2,4%

РИА Новости11:08

МЭР: Длинные майские праздники привели к замедлению промпроизводства

Российская газета11:06

МЭР сообщило о снижении темпов роста добычи полезных ископаемых

Rambler News Service10:40

Минэкономразвития объяснило спад роста промышленности в мае сделкой ОПЕК+

ПРАЙМ10:55

Календарный фактор негативно повлиял на динамику выпуска в обрабатывающих отраслях в мае

ТАСС10:38

Рост промышленного производства в России замедлился в пять раз

Ведомости09:31

Росстат зафиксировал резкое замедление роста промышленного производства

Московский Комсомолец09:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Наука

Алюминий защитит квантовые компьютеры

Международный исследовательский коллектив, состоящий из ученых НИТУ «МИСиС» и Технологического института Карлсруэ (Германия) нашел сравнительно простой способ защитить сверхпроводящие кубиты от шума.
Обновлено в 12:20
Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера

Обновлено в 09:40
Теннис

Шарапова выиграла свой первый матч с января 2019 года

Обновлено в 13:28
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Здоровье

Составлен ТОП-5 вредных для женщин продуктов

Эксперты в области диетологии и медицины составили ТОП-5, в который вошли особенно нежелательные для женщин блюда и продукты питания.
Обновлено в 03:07
Политика

Тимошенко пообещала всесторонне поддержать Зеленского в Раде

Как сообщает телеканал "112 Украина", лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала во благо страны во всем поддерживать президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В Подмосковье столкнулись девять автомобилей

Обновлено в 14:02
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Происшествия

ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом

Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Баскетбол

Нандо Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА

Обновлено в 10:43
Футбол

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.
Обновлено в 14:18
Финансы

Госдума одобрила поправки в бюджет 2019 года

Государственная дума приняла в первом чтении проект поправок в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», следует из информации системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 11:23
Авто

Новый гиперкар Aston Martin назвали в честь рая павших воинов

Отмечается, что автомобиль назван в честь германо-скандинавского рая для павших в бою воинов.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Китайские СМИ заявили, что Россия «убивает» американскую систему GPS

Обновлено в 14:11
Происшествия

В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины

Четыре человека (двое граждан Украины и двое Испании) задержаны в Испании в связи с обвинениями в том, что они вынуждали заниматься проституцией женщин, приехавших из стран Восточной Европы, сообщила Национальная полиция.
Обновлено в 14:22
Политика

Украина планирует восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

Украина планирует частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом — об этом сказано в плане развития компании "Укрзалізниця".
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Политика

Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России

Обновлено в 08:39
Экономика

Siemens сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру

Германский концерн Siemens в ближайшие годы сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру, 1,4 тыс. из них - в ФРГ.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Экономика

В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено в 14:57
Экономика

Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
Обновлено в 07:51
Общество

Котюков о рейтинге QS: успех российских вузов говорит об их прогрессе

Успех российских вузов свидетельствует об их прогрессе и растущей конкурентоспособности, заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Подруга Александра Кузнецова рассказала о судьбе его наследства

Обновлено в 12:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное