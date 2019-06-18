Экономика

Рост промышленного производства в России замедлился в пять разВедомости вчера в 09:31

Рост промышленного производства в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
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