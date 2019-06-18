Экономика
Рост промышленного производства в России замедлился в пять разВедомости вчера в 09:31
Рост промышленного производства в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
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Минэкономразвития объяснило, почему в мае произошел резкий спад промпроизводства
Московский Комсомолецвчера в 22:56
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Политика
Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Мадуро назвал стоимость организации покушения на него в 2018 году
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
В ходе проверки выяснилось, что арестованные картины сняли с экспозиции, и их местонахождение не установлено, сообщили РБК в банке.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено вчера в 11:58
Культура
Телеведущая встретила саму себя в эфире и удивилась увиденному
Британская телеведущая Сюзанна Рид (Susanna Reid) была поражена, увидев в эфире передачи Good Morning Britain робота, который был ее точной копией.
Обновлено вчера в 03:26
Баскетбол
Нандо Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
В Москве задержаны подпольные банкиры, «заработавшие» 37 млн рублей
Правоохранители Москвы задержали четырех человек, занимавшихся незаконными финансовыми операциями, сообщает пресс-служба МВД РФ. которые «заработали» 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
Франция обыграла Англию, несмотря на два нереализованных пенальти
Сборная Франции выиграла у Англии в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы для игроков не старше 21 года.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Большинство новосибирцев выступили за четырехдневную рабочую неделю
Против оказался каждый десятый. В пресс-службе портала сообщили о том, что 87% опрошенных выступили за четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 22:27
Общество
В России малоимущими перестанут считать людей с жильем и огородом
Как следует из представленных докладов, региональные власти считают необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись.
Обновлено 17 июня в 05:10
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия
Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане
Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено 17 июня в 22:02
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Музыка
Алла Пугачева даст концерт в Минске
Стоит отметить, что сольный концерт певица даст практически после десятилетнего перерыва.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Зеленский прокомментировал нежелание помочь трясущейся Меркель
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
Тульский «Арсенал» сегодня узнает соперника по квалификации Лиги Европы
Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 состоится 19 июня в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:10
Политика
Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США
Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.
Обновлено вчера в 02:47
Здоровье
Оренбуржцы сдают клещей на анализ
Один укус может стоить не только самочувствия, но и жизни. Граждане готовы ждать, чтобы отдать приставучее членистоногое на анализ.
Обновлено 17 июня в 21:27
Футбол
Италия, Австралия и Бразилия вышли из группы, набрав по 6 очков
Обновлено вчера в 17:04
Гаджеты
Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой
Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
Обновлено 17 июня в 09:00
Общество
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Дональд Трамп заявил о старте президентской кампании
Исключением был лишь 14-й президент США — демократ Франклин Пирс (он победил на выборах в 1852 году, но партия не поддержала его участие в кампании через четыре года из-за его мер в поддержку рабовладельцев).
Обновлено вчера в 21:02
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36