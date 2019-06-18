Экономика
Рост промышленного производства в России замедлился в пять разВедомости вчера в 09:31
Рост промышленного производства в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
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Минэкономразвития объяснило, почему в мае произошел резкий спад промпроизводства
Московский Комсомолецвчера в 22:56
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:14, Вашингтон
Интернет
Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку
Корпорация Microsoft планирует изменить раскладку клавиатуры и добавить новую клавишу.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
«Кококо» Матильды Шнуровой попал в список лучших ресторанов мира
Ресторан Harvest впервые в истории Петербурга вошел в 100 лучших ресторанов мира @theworlds50best и занял 92-е место.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
Совбез РФ: вербовка террористов в Сирию и Ирак прекратилась
Совбез России заявил о прекращении вербовки в ряды «Исламского государства»11 (террористическая группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.
Обновлено в 03:37
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Энергетика
В правительстве объяснили рост цен на бензин на 17,5%
Рост цен на бензин на 17,5% в мае соответствует договору с нефтяными компаниями, заявили в аппарате правительства.
Обновлено вчера в 15:56
Общество
Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры
Отмечается, что это первая официальная реакция на жалобы, хотя автоконцерны (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) уже направляли подобные жалобы в ВККС, Краснодарскую краевую квалификационную коллегию, ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору Юрию Чайке.
Обновлено в 04:08
Экономика
Google вложит $1 млрд в строительство жилья в Сан-Франциско
Google вложит $1 млрд в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско в ближайшие десять лет, компания сделает это как крупнейший работодатель региона.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
ДТП с участием автобуса произошло в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
Бронетранспортер с обновленным пулеметом покажут на «Армии-2019»
На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» будет продемонстрирован бронетранспортер БТ-3Ф, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 04:17
Здоровье
Врач рассказала, на какой еде нельзя экономить
Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН профессор Оксана Драпкина назвала продукты, от которых не стоит отказываться человеку любого возраста.
Обновлено в 01:56
Политика
Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году
Президент США Дональд Трамп официально заявил, что он намерен баллотироваться на второй срок в рамках выборов лидера Соединённых Штатов в 2020 году.
Обновлено вчера в 21:06
Шоу-бизнес
После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле
Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала Брэдли Куперу, что он потерял
Напомним, Ирина Шейк завоевала индустрию моды стремительно.
Обновлено в 03:10
Общество
Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге
Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 04:06
Общество
Москва перейдет на раздельный сбор мусора в начале следующего года
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Гела Месхи предпочел Екатерине Климовой девушку помоложе
На самом деле провал брака Екатерины Климовой и Гелы Месхи предрекали давно, но до поры до времени Екатерине удавалось как-то удержать горячего грузина в семье.
Обновлено в 04:17
Экономика
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума
Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Цыгане из Чемодановки табором переезжают в Волгоград и Астрахань
Цыгане из Чемодановки (Пензенская область) табором перекочевали на территорию Волгоградской и Астраханской областей.
Обновлено вчера в 17:47
Наука
Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России
Обновлено вчера в 03:27
Здоровье
«Роскачество» дало советы по выбору напитков в жару
Специалисты «Роскачества» рассказали о том, как выбрать напитки в жаркий период.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Жертвами войны в Йемене стало 91600 человек
С начала войны в Йемене в этой стране погибли 91600 человек, говорится в докладе Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED).
Обновлено в 03:39
Политика
Мадуро рассказал о стоимости покушения на него
Обновлено в 00:03