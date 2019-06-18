Экономика
Рост промышленного производства в России замедлился в пять разВедомости вчера в 09:31
Рост промышленного производства в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
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Минэкономразвития объяснило, почему в мае произошел резкий спад промпроизводства
Московский Комсомолецвчера в 22:56
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Политика
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Политика
ООН обвинила Саудовскую Аравию в убийстве журналиста Хашогги
ООН заявила о наличии доказательств того, что к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и несколько официальных лиц страны.
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Технологии
Пассажиры смогут включать свою музыку в «Яндекс.Такси»
Клиенты «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку в автомобиле.
Обновлено в 05:18
Политика
Медведев ответил Кудрину на слова о бедности
Отвечая на вопрос журналиста Владимира Познера, не опасается ли он социального взрыва в результате падения уровня жизни, глава Счетной палаты признался, что действительно обеспокоен этим.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет
Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04
Культура
Стартовали продажи билетов на сезон джаза в Крыму
В продажу поступили билеты на самое яркое музыкальное событие в жизни Крыма — Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, который пройдет с 23 по 25 августа в артистическом поселке Коктебель.
Обновлено в 05:41
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
Видеообращение жильцов аварийных домов в Асбесте к президенту появилось на YouTube 18 июня.
Обновлено в 09:07
Футбол
«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии
Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено вчера в 13:04
Гаджеты
За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги
Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
Обновлено в 07:20
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани пострадали 17 человек
В результате пострадали 10 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:36
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Технологии
Сбербанк занялся доставкой посылок
Ранее о запуске сервиса по отправке посылок из московских отделений Сбербанка сообщило издание vc.ru со ссылкой на сообщение компании Shiptor.
Обновлено в 09:24
Общество
Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших
Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.
Обновлено в 06:42
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Футбол
Менди успешно прошел медосмотр в «Реале» перед презентацией
Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди успешно прошел медицинское обследование в университетской больнице Санитас Ла Моралея перед официальной презентацией.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии
Легкомоторный самолет с французскими летчиками совершил вынужденную посадку посреди поля в Башкирии.
Обновлено в 08:45
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено вчера в 08:50
Футбол
Денис Глушаков официально покинул «Спартак»
Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен
Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Стало известно, когда Кокорин и Мамаев отправятся в колонию
Начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отправлены в колонию поездом в течение двух недель.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Пятерых противников свалки на Шиесе преследуют за неуважение к власти
Центр противодействия экстремизму (Центр «Э») инициировал пять административных дел о «неуважении к власти» в отношении противников строительства хранилища для мусора из Москвы на станции Шиес в Архангельской области.
Обновлено в 07:13