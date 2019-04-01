Экономика

Индекс PMI промышленности еврозоны в марте снизился до 47,6 пунктаПРАЙМ 01:05

Индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте снизился до 47,6 пункта с 49,3 пункта в феврале, считают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.
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Производственная активность в еврозоне снизилась максимальными темпами почти за 6 лет

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