Экономика

Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозыФинмаркет 02:08

Показатель оказался выше среднего прогноза опрошенных Bloomberg экономистов, составлявшего 49,6 пункта. Значение PMI было максимальным с сентября прошлого года. Кроме того, он вернулся к уровню выше 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.
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Чем объясняется рекордная активность в промышленности России

RT на русском14:52

Индекс деловой активности сферы услуг Китая в марте повысился до 54,8 пункта

ТАСС30 марта в 22:03

Индекс PMI в промсекторе Испании вырос в марте

Росбалт11:57

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте взлетел до 52,8 с 50,1 пункта в феврале - IHS Markit

Финмаркет08:17

Индекс PMI промышленности еврозоны в марте снизился до 47,5 пункта - хуже прогноза

ПРАЙМ04:24

Индекс деловой активности производственного сектора КНР вырос до 50,5

Московский Комсомолец30 марта в 23:12

В России резко выросла производственная активность. Что произошло?

РБК10:29
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Skype отвечает на звонки, не спрашивая пользователя

В мобильном клиенте Skype для Android обнаружили неприятную ошибку — приложение иногда автоматически принимает входящие вызовы, даже если пользователь не отреагировал и не снял трубку.
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Энергетика

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Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Происшествия

СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГ

Обновлено в 12:30
Общество

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Минтруд советует чиновникам больше поощрять своих подчиненных почетными грамотами, нагрудными знаками отличия, ценными подарками и сувенирами, словами «спасибо» и «молодец», составлять график отпусков с учетом пожеланий сотрудников.
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Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено в 07:14
Интернет

В Gmail появилась отправка писем по расписанию

Пользователям веб-версии Gmail открыли возможность запланировать отправку письма на более позднее время.
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Происшествия

В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Спорт

Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Интернет

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Финансы

Рынок акций обновил максимум индекса МосБиржи с 12 февраля

Рынок акций РФ в понедельник растет вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании торговой сделки США и Китая, индекс МосБиржи вышел из боковика вверх и превысил 2525 пунктов (максимум с 12 февраля), несмотря на угрозу новых санкций США к РФ; лидерами роста выступают бумаги "Газпрома".
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Эксперты - о Huawei в России и других смартфонах

Лидерами продаж являются компании Samsung, Honor, Apple. К 2019 году китайские смартфоны начинают активно вытеснять известные бренды.
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Уха мелового периода: Археологи нашли рыбу, размазанную метеоритом

В Северной Дакоте найдены останки рыб, проживавших в меловом периоде.
Обновлено 29 марта в 15:57
Армия и оружие

«Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США

Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".
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Футбол

Стал известен самый высокооплачиваемый футболист сезона

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры.
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Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует

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В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере

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Экономика

Минфин предложил вписать в НК новые главы

Минфин предложил вписать в НК новые главы Минфин обнародовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети

В сети появился отрывок из телевизионного мюзикла "Три мушкетера" 2005 года с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 15:06
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