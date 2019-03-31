Экономика
Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозыФинмаркет 02:08
Показатель оказался выше среднего прогноза опрошенных Bloomberg экономистов, составлявшего 49,6 пункта. Значение PMI было максимальным с сентября прошлого года. Кроме того, он вернулся к уровню выше 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.
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Индекс деловой активности производственного сектора КНР вырос до 50,5
Московский Комсомолец30 марта в 23:12
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Пользователям веб-версии Gmail открыли возможность запланировать отправку письма на более позднее время.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
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Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
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Уха мелового периода: Археологи нашли рыбу, размазанную метеоритом
В Северной Дакоте найдены останки рыб, проживавших в меловом периоде.
Обновлено 29 марта в 15:57
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«Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США
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Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой и Липницкой
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В сети появился отрывок из телевизионного мюзикла "Три мушкетера" 2005 года с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой.
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