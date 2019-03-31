Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозыФинмаркет 02:08

Показатель оказался выше среднего прогноза опрошенных Bloomberg экономистов, составлявшего 49,6 пункта. Значение PMI было максимальным с сентября прошлого года. Кроме того, он вернулся к уровню выше 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после обработки 80% протоколов Нынешний президент Украины Петр Порошенко имеет почти в два раза меньше голосов – 16,03%.

Происшествия Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Космос Россия запустит первый спутник Туниса в 2020 году Россия в 2020 году отправит в космос с помощью ракеты-носителя "Союз-2" первый спутник Туниса Challenge ONE, сообщили РИА Новости в понедельник в компании "Главкосмос пусковые услуги".

Политика Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.

Армия и оружие Тайваньские ВВС перехватили два китайских истребителя В заявлении говорится, что два китайских истребителя J-11 пересекли серединную линию в Тайваньском проливе и оказались в воздушном пространстве, подконтрольном Тайбэю.

Общество Беглов поручил подготовить программу реализации проекта «Родной район» Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании правительства города в Смольном о реализации проекта «Родной район».

Шоу-бизнес Яна Рудковская решила изменить имя сыну Плющенко-младший перестанет быть Гном Гномычем. Яна Рудковская задумалась о том, чтобы перестать называть сына Гном Гномычем.

Общество Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.

Политика Совет Госдумы продлил до среды работу комиссии по закону о хостелах "Совет Государственной думы принял решение о продлении работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении еще одного заседания в среду", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Политика Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.

Гаджеты 1 апреля: приложение Файлы Google научилось очищать смартфон снаружи Google представляет новую функцию очистки экрана, которая «смывает пятна и полирует ваш экран».

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Происшествия При обрушении здания в Саранске погибли два человека Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республики.

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.

Армия и оружие Почему в НАТО верят, что Россия «исказила сигнал спутников GPS» Впервые Минобороны Норвегии выступило с утверждением, что РФ вмешивалась в работу GPS во время учений НАТО Trident Juncture, ещё 13 ноября 2018 года, сразу после потери злополучного фрегата Helge Ingstad.

Происшествия Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.

Происшествия Судью в Самаре насмерть сбила машина Судья Арбитражного суда Самарской области попал в ДТП.