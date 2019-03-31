Экономика

Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозыФинмаркет 02:08

Показатель оказался выше среднего прогноза опрошенных Bloomberg экономистов, составлявшего 49,6 пункта. Значение PMI было максимальным с сентября прошлого года. Кроме того, он вернулся к уровню выше 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.
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